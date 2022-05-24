مستشار الرئيس للصحة: جدري القرود لن يصل لمرحلة انتشار كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي لشئون الصحة والوقاية، تفاصيل جديدة عن مرض جدري القرود.

وقال محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، إن مصر خالية من اي حالات مرض جدري القرود، والملقحون ضد الجدري البشري محصنون من جدري القرود بنسبة ٨٥٪.

وأضاف مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي لشئون الصحة والوقاية، أن جدري القرود مرض معدي سواء بالملامسة او الاحتكاك، لافتا إلى أن مرض جدري القرود لن يصل إلى مرحلة انتشار فيروس كورونا.

