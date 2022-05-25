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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف سلامة: قعدت سبع سنوات في الدراسة وداليا سقطت عشاني سنة.. فيديو

شريف سلامة
شريف سلامة

قال  الفنان شريف سلامة، أن البعض يراه مظلوماً  ولكنه لا يرى نفسه كذلك مؤكداً أنه في انتقاءه لأدواره تعتبر مهمة كبيرة تعتمد على حفر خطوط عريضة مع الجمهور.

تابع خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON" عشان  الناس تحترم إسمي لما تشوفه في أي عمل    يعني لو قمت بدور الجان بعمله  وأي دور  لان الناس لازم تشوف الفنان  الحقيقي في شخوص وشخصيات مختلفة ".

 أكمل : " لازم الناس تصدق الدور إلي بقدمه في كل  دور أقوم بيه ".

وعن صعوبة الاختيار وما قد يؤدي  إلى تعطيل  مسيرته الفنية وقلة الأدوار  قال : مش بيهمني الحتة دي خالص  "
وكشف أنه مكث في دراسته في المعهد سبع   سنوات   وذلك رداً على سؤال   الإعلامية لميس الحديدي  مين من أبناء جيلك موجود الأن  ليجيب قائلاً :  مش عارف أنا قعت سبع سنوات في المعهد   وعدى عليا ناس كتير " لتقاطعه الحديدي سقطت  عشان  مع داليا أجاب مازحاً : بالعكس والله هي إلي  سقطت سنة علشاني  وقلتلها هتسقطي علشاني  قالت  هعد معاك ".

ولفت  إلى أنه كان يرسب  بإرادته قائلاً : " أنا أصلا كنت بسقط بمزاجي كانت بشيل مادتين نظري   مافيهمش غياب وحضور   وأنا أصلاً مكنتش عاوز أبقى ممثل وكنت بحب أشتغل خلف الكاميرا  وبقيت ممثل صدفة " .
 

واصل :" كنت عاوز ابقى مخرج أو مدير تصوير  مش بحب الشهرة وبدأت مساعد مخرج   ودرست كل كتب التصوير عشان برضه كان نفسي أبقى مدير تصوير ".

الدراسة لميس الحديدي برنامج شريف سلامة التصوير الاختيار الفنان شريف سلامة يرى نفسه انتقاءه لأدواره

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