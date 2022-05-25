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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة تحكي عن نجوم.. الكاف يُعلق على نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد

الأهلي
الأهلي

استعرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، تاريخ مواجهات النادي الأهلي مع الوداد المغربي في السنوات الماضية، قبل المباراة المرتقبة بينهما.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فيديو لتاريخ مواجهات الأهلى مع الوداد المغربى السنوات الماضية، وجاء التعليق عليها كالتالى: "مباراةٌ تحكى عن نجوم، وتُجدد الآمال كُرة من المجدِ والجمال، تنتظرُ مُداعبها الأفضل يسيرُ إلى المنال".

ويواجه النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي، يوم 30 مايو القادم، على ملعب مركب محمد الخامس، في إطار نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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