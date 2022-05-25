القيعي: رضا عبد العال كلف الأهلي 100 ألف جنيه|فيديو

أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أن رضا عبدالعال أنضم للأحمر مقابل 100 ألف جنيه، مشيراً إلى أن اللاعب وافق على كل شئ من أجل الإنتقال للقلعة الحمراء.

وقال عدلي القيعي، مهندس الصفقات، من خلال حواره مع ملعب أون تايم سبورت، والذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: “فاوضنا رضا عبد العال بعد تعثر تجديده مع الزمالك، صفقته لم تكلف خزينة الأهلي سوى 100 ألف جنيه”.

وتابع:"صالح سليم كان مترددا في ضم رضا عبد العال لأنه كان أول لاعب ينتقل من الزمالك للأهلي".

وأختتم: "رضا عبدالعال وافق على كل شيء من أجل الانتقال للأهلي".