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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قرف.. هنا الزاهد تنشر فيديو واقعة التحرش بالإعلامية سالي عبدالسلام عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد

علقت الفنانة هنا الزاهد علي واقعة تحرش الإعلامية سالي عبد السلام عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشرت هنا الزاهد فيديو الواقعة وعلقت قائلة: "هو ايه القرف ده".

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وكانت قد تعرضت الإعلامية سالي عبد السلام للتحرش داخل سيارتها وهي تحتسي مشروبا من احدي الكافيهات ونشرت فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

حيث قام أحد الأشخاص بسؤالها عن شاحن للهاتف وعندما رفضت حاول مضايقتها محاولا إدخال رأسه من نافذة سيارتها .


و علقت سالي عبد السلام علي الفيديو قائلة : مش هنسيبكم ، ده واحد وانا قاعدة من شوية فى العربية ومنزلتش حتى بشرب كوفى انا و ريم صاحبتى فى البنزينة اللى جمب بيتى جه يستظرف "معاكى شاحن؟؟" رديت بكل ادب لأ، وداخل بدماغه يشوف ، بعدها انتى متضايقة لية، قولتله حاجة متخصكش واتفضل امشى ،لااااا متكلمنيش كدة، قولتله اتفضل من هنا مفيش ، ولسه هيقل ادبه و يستظرف تانى صورته فيديو ، لما الناس اتلمت بيقولهم كنت بطلب شاحن! الرجالة بقيت بتقوله هو معلش.


وتابعت : السؤال هل هو العادى إن أى حد ممكن يكلم بنات ويستظرف ويدخل جوا العربية

وعايزنا نسكت، ليه!!!؟؟؟ احنا حصلنا ايه؟؟؟، ا ع ق ٧٤٣١ دا  رقم عربية انا هعرف أجيب حقى إن شاء الله

واختتمت حديثها قائلة : السؤال بقى هو مين ده؟؟ وهل ده عادى، فى بنات هتقبل ده عادى!! مجتمعنا شايف انه عادى؟ ولما أقوله امشى ميمشيش.

 

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