قرف.. هنا الزاهد تنشر فيديو واقعة التحرش بالإعلامية سالي عبدالسلام عبر إنستجرام

علقت الفنانة هنا الزاهد علي واقعة تحرش الإعلامية سالي عبد السلام عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشرت هنا الزاهد فيديو الواقعة وعلقت قائلة: "هو ايه القرف ده".

وكانت قد تعرضت الإعلامية سالي عبد السلام للتحرش داخل سيارتها وهي تحتسي مشروبا من احدي الكافيهات ونشرت فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

حيث قام أحد الأشخاص بسؤالها عن شاحن للهاتف وعندما رفضت حاول مضايقتها محاولا إدخال رأسه من نافذة سيارتها .



و علقت سالي عبد السلام علي الفيديو قائلة : مش هنسيبكم ، ده واحد وانا قاعدة من شوية فى العربية ومنزلتش حتى بشرب كوفى انا و ريم صاحبتى فى البنزينة اللى جمب بيتى جه يستظرف "معاكى شاحن؟؟" رديت بكل ادب لأ، وداخل بدماغه يشوف ، بعدها انتى متضايقة لية، قولتله حاجة متخصكش واتفضل امشى ،لااااا متكلمنيش كدة، قولتله اتفضل من هنا مفيش ، ولسه هيقل ادبه و يستظرف تانى صورته فيديو ، لما الناس اتلمت بيقولهم كنت بطلب شاحن! الرجالة بقيت بتقوله هو معلش.



وتابعت : السؤال هل هو العادى إن أى حد ممكن يكلم بنات ويستظرف ويدخل جوا العربية

وعايزنا نسكت، ليه!!!؟؟؟ احنا حصلنا ايه؟؟؟، ا ع ق ٧٤٣١ دا رقم عربية انا هعرف أجيب حقى إن شاء الله

واختتمت حديثها قائلة : السؤال بقى هو مين ده؟؟ وهل ده عادى، فى بنات هتقبل ده عادى!! مجتمعنا شايف انه عادى؟ ولما أقوله امشى ميمشيش.