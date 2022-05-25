أبرزها تعاطي الكحول.. اكتشف أسباب التهاب المعدة للوقاية منه

يحدث التهاب المعدة فى طبقة الغشاء المخاطى أو بطانة المعدة عندما يشعر الإنسان ويجعله يشعر بالألم خاصة عند تناول الطعام.

ويعد التهاب المعدة من أكثر المشكلات شيوعا فى العلم لذا فإن معرفة اسبابه ومحاولة الابتعاد عنها تساعد بشكل كبير فى الوقاية منه

نعرض لكم أهم أسباب الإصابة بـ التهاب المعدة وفقا لموقع “ clevelandclinic ”

تعاطي الكحول

يمكن أن يؤدي تعاطي الكحول المزمن إلى تهيج بطانة المعدة وتآكلها.



أمراض المناعة الذاتية

في بعض الحالات يحدث التهاب المعدة نتيجة مهاجمة جهاز المناعة في الجسم الخلايا السليمة في بطانة المعدة.



العدوى البكتيرية

تعد بكتيريا الملوية البوابية السبب الرئيسي لالتهاب المعدة المزمن ومرض القرحة الهضمية وتكسر البكتيريا البطانة الواقية للمعدة وتسبب الالتهاب.



الارتجاع المراري

يصنع الكبد الصفراء لمساعدتك على هضم الأطعمة الدهنية، والارتداد يعني التدفق الخلفي ويحدث ارتجاع الصفراء عندما تتدفق الصفراء مرة أخرى إلى المعدة بدلاً من التحرك عبر الأمعاء الدقيقة.

الأدوية

يؤدي الاستخدام الكثير لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) أو الكورتيكوستيرويدات للتحكم في الألم المزمن إلى تهيج بطانة المعدة.



الإجهاد البدني

يمكن أن يؤدي المرض أو الإصابة المفاجئة والخطيرة إلى حدوث التهاب المعدة بل وتطوره لأعراض خطيرة