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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023

مهيب عبدالهادي يكشف أسماء المرشحين لقائمة منتخب مصر لمباراتي غينيا وإثيوبيا

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن أسماء قائمة منتخب مصر، استعداداً لمواجهتي غينيا وأثيوبيا، في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

وقال مهيب عبدالهادي من خلال برنامجه “اللعيب”: “منتخب مصر طلب جوازات سفر اللاعبين استعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية”.

وتابع: “اللاعبون الذين سأكشف عن أسمائهم لن ينضموا جميعاً ولكنهم في حسابات إيهاب جلال وستتم التصفية بينهم في النهاية”.

وأضاف: من النادي الأهلي، "ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، حمدي فتحي، السولية، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، أحمد عبدالقادر، محمد الشناوي، محمد شريف، محمد عبدالمنعم، وسيتم استبعاد بعض منهم”.

وأكمل: من نادي الزمالك "أبوجبل، محمد عواد، الونش، أحمد فتوح، أحمد زيزو، إمام عاشور، محمود علاء، وسيتم استبعاد بعض منهم أيضاً”.

وأردف: من بيراميدز "شريف إكرامي، محمد حمدي، دونجا، عمر جابر، رمضان صبحي، أسامة جلال، إبراهيم عادل، أحمد سامي، وممكن يضمهم كلهم وممكن أسماء منهم فقط”.

واستطرد: ومن فيوتشر "محمود مرعي، عمر كمال، محمد رضا، واحمد رفعت، أحمد عاطف” ، بينما من طلائع الجيش: “محمد بسام، مهند لاشين، أحمد سمير، مصطفى الزناري، عمرو السيسي، وأيضاً سيتم التصفية منهم”.

وأوضح: من إنبي "محمود جاد ومصطفى شلبي، ومن الجونة عمرو بركات، ومن سموحة مروان حمدي، خالد عبدالفتاح، حسين فيصل، وكناريا، وأحمد عبدالحكم”.

واختتم: من فاركو، "محمد صبحي وعبدالله بكري، ومن غزل المحلة كماتشو وعبده يحيى، وهذه الأسماء نتاج المبارايات التي حضرها، وأؤكد أنه لن يضمهم كلهم”.

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أخبار الرياضة مهيب عبدالهادى منتخب مصر غينيا اثيوبيا

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