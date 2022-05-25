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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة روما وفينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

روما
روما

يواجه فريق روما الإيطالي، نظيره فينورد الهولندي، مساء اليوم، على ملعب “ارينا كومبيتاري”، في إطار نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان روما قد تأهل إلى النهائي بعد تغلبه على ليستر سيتي بهدفين لهدف، بينما تغلب فينورد على أولمبيك مارسيليا بنتيجة 3-2.

موعد مباراة روما وفينورد

تقام مباراة روما وفينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة روما وفينورد

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، سيعلق خليل البلوشي على أحداث المباراة.

التشكيل المتوقع لفريق روما

في حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: مانشيني، سمولينج، إيبانيز.

خط الوسط: كارسدورب، كريستانتي، أوليفيرا، زاليفسيكي.

خط الهجوم: بيليجريني، زانيولو، تامي أبراهام.

التشكيل المتوقع لفريق فينورد

في حراسة المرمى: مارتزيانو.
خط الدفاع: ملاتسيا، سينيسي، تراونر، جيرترويدا.
خط الوسط: كوكي، أوسنيس، تيل.
خط الهجوم: سينيستيرا، ديسيريس، نيلسون.

فينورد روما دوري المؤتمر الأوروبي أخبار عالمية أخبار الرياضة

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