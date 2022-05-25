عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة|بشير التابعي: الأهلي مش هياخد إفريقيا السنة دي.. وباريس يوقف مدرب فريق السيدات لمزاعم بسلوك غير لائق

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

بشير التابعي : الأهلي مش هياخد دوري أبطال إفريقيا السنة دي

توقع بشير التابعي، لاعب الزمالك السابق، عدم حصول النادي الأهلي على بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام.

مهيب عبدالهادي يكشف أسماء المرشحين لقائمة منتخب مصر لمباراتي غينيا وإثيوبيا

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن أسماء قائمة منتخب مصر، استعداداً لمواجهتي غينيا وأثيوبيا، في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

عدلي القيعي: صالح سليم مثلي الأعلى.. والخطيب غير محظوظ |فيديو

أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات السابق، للنادي الأهلي، أن صالح سليم مثله الأعلى، مشيراً إلى أن محمود الخطيب هو الرئيس غير المحظوظ للأهلي.

عدلي القيعي: رشحت لاعب إنبي للانتقال للأهلي وقت وجوده بمنتخب السويس|فيديو

أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أنه رشح مصطفى شلبي لاعب إنبي، للإنتقال للأحمر، عندما كان يلعب في منتخب السويس.

أحمد دياب: عمر كمال ليس مُعاراً من الزمالك |فيديو

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، ورئيس شركة الكرة بنادي فيوتشر، أن إدارة الفريق قد قررت عدم التفريط في أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيراً إلى رغبة النادي في التتويج بالألقاب بداية من الموسم المقبل.

نيل ميلور: أداء الريدز أكثر امتاعًا من مانشستر سيتي.. وصلاح الأفضل في البريميرليج

أكد نيل ميلور، نجم فريق ليفربول السابق، أن محمد صلاح لاعب الريدز قدم موسماً رائعاً مع الفريق، مشيراً إلى أن الدليل على ذلك فوزه بجائزتي الهداف وأكثر اللاعبين صنعاً للأهداف.

باريس سان جيرمان يوقف مدرب فريق السيدات لمزاعم بسلوك غير لائق

أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء، إيقاف مدرب فريق السيدات ديدييه أوليه نيكول ، بشكل مؤقت بعد مزاعم بسلوك غير لائق.

بن شرقي يعلق على أنباء انتقاله للأهلي: قريبا سوف تعلمون الحقيقة

علق المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك على ما تردد مؤخرا حول توقيعه للقلعة الحمراء في صفقة انتقال حر.

أخبار الرياضة بشير التابعي إفريقيا منتخب مصر غينيا اثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

السائق هدد الركاب بسبب الأجرة..عم ضحية ميكروباص المنيا يكشف الكواليس

ميدو: الخطيب أعطى درسا في الإدارة الرياضية والأهلي فوق الجميع| فيديو

ترشيحاتنا

وجه رسالة لكيروش.. مرموش: فزنا على كل المنتخبات القوية بكأس الأمم|فيديو

شعبة الذهب تطرح عدة محاور للسيطرة علي ارتفاع الأسعار

غلق طلعة الدائري من محور اللبيني.. تفاصيل الحالة المرورية اليوم الأربعاء

هل روسيا وراء أزمة غذاء عالمية.. هذا ما قالته معلومات استخبارية أمريكية

مرموش: لم أتوقع هدفي في ليبيا.. وسجلت مثله خلال عمليات الإحماء | فيديو

ميدو ينتقد تغريدة موسيماني عن جوميز: ستورطه أمام المغاربة |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى عاصفة ترابية يشهدها الشرق الأوسط تصيب بالاختناق.. هل ستصل إلى مصر؟

أقبل زواجه بدلا من الزنا.. سر هجوم السوشيال ميديا على شيريهان خفاجة

عندما تألقت فاتن حمامة وتحية كاريوكا في مهرجان كان السينمائي .. نوستالجيا

حالة نادرة.. أمريكي مولود بلا فكين ينتصر على التنمر ويتزوج.. شاهد

فيديو

أهان نساء مصر.. هجوم عنيف ضد عمرو واكد ومطالبات بمعاقبته

مازال زوجها.. أزمة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب تكشف المستور

الملاك البريء.. تفاصيل حادث الطفلة حنين الرازقي ضحية بلطجي بورسعيد ..فيديوجراف

على الزوجة إعانة زوجها للزواج بأخرى.. ماذا قال أحمد كريمة عن التعدد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

يارا زكريا تكتب: قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ