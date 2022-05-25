أخبار الرياضة|بشير التابعي: الأهلي مش هياخد إفريقيا السنة دي.. وباريس يوقف مدرب فريق السيدات لمزاعم بسلوك غير لائق

نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.
بشير التابعي : الأهلي مش هياخد دوري أبطال إفريقيا السنة دي
توقع بشير التابعي، لاعب الزمالك السابق، عدم حصول النادي الأهلي على بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام.
مهيب عبدالهادي يكشف أسماء المرشحين لقائمة منتخب مصر لمباراتي غينيا وإثيوبيا
كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن أسماء قائمة منتخب مصر، استعداداً لمواجهتي غينيا وأثيوبيا، في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.
عدلي القيعي: صالح سليم مثلي الأعلى.. والخطيب غير محظوظ |فيديو
أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات السابق، للنادي الأهلي، أن صالح سليم مثله الأعلى، مشيراً إلى أن محمود الخطيب هو الرئيس غير المحظوظ للأهلي.
عدلي القيعي: رشحت لاعب إنبي للانتقال للأهلي وقت وجوده بمنتخب السويس|فيديو
أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أنه رشح مصطفى شلبي لاعب إنبي، للإنتقال للأحمر، عندما كان يلعب في منتخب السويس.
أحمد دياب: عمر كمال ليس مُعاراً من الزمالك |فيديو
أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، ورئيس شركة الكرة بنادي فيوتشر، أن إدارة الفريق قد قررت عدم التفريط في أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيراً إلى رغبة النادي في التتويج بالألقاب بداية من الموسم المقبل.
نيل ميلور: أداء الريدز أكثر امتاعًا من مانشستر سيتي.. وصلاح الأفضل في البريميرليج
أكد نيل ميلور، نجم فريق ليفربول السابق، أن محمد صلاح لاعب الريدز قدم موسماً رائعاً مع الفريق، مشيراً إلى أن الدليل على ذلك فوزه بجائزتي الهداف وأكثر اللاعبين صنعاً للأهداف.
باريس سان جيرمان يوقف مدرب فريق السيدات لمزاعم بسلوك غير لائق
أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء، إيقاف مدرب فريق السيدات ديدييه أوليه نيكول ، بشكل مؤقت بعد مزاعم بسلوك غير لائق.
بن شرقي يعلق على أنباء انتقاله للأهلي: قريبا سوف تعلمون الحقيقة
علق المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك على ما تردد مؤخرا حول توقيعه للقلعة الحمراء في صفقة انتقال حر.