أخبار الرياضة|بشير التابعي: الأهلي مش هياخد إفريقيا السنة دي.. وباريس يوقف مدرب فريق السيدات لمزاعم بسلوك غير لائق

نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

توقع بشير التابعي، لاعب الزمالك السابق، عدم حصول النادي الأهلي على بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام.

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن أسماء قائمة منتخب مصر، استعداداً لمواجهتي غينيا وأثيوبيا، في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات السابق، للنادي الأهلي، أن صالح سليم مثله الأعلى، مشيراً إلى أن محمود الخطيب هو الرئيس غير المحظوظ للأهلي.

أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أنه رشح مصطفى شلبي لاعب إنبي، للإنتقال للأحمر، عندما كان يلعب في منتخب السويس.

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، ورئيس شركة الكرة بنادي فيوتشر، أن إدارة الفريق قد قررت عدم التفريط في أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيراً إلى رغبة النادي في التتويج بالألقاب بداية من الموسم المقبل.

أكد نيل ميلور، نجم فريق ليفربول السابق، أن محمد صلاح لاعب الريدز قدم موسماً رائعاً مع الفريق، مشيراً إلى أن الدليل على ذلك فوزه بجائزتي الهداف وأكثر اللاعبين صنعاً للأهداف.

أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء، إيقاف مدرب فريق السيدات ديدييه أوليه نيكول ، بشكل مؤقت بعد مزاعم بسلوك غير لائق.

علق المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك على ما تردد مؤخرا حول توقيعه للقلعة الحمراء في صفقة انتقال حر.