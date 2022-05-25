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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عدلي القيعي: صالح سليم مثلي الأعلى.. والخطيب غير محظوظ |فيديو

الخطيب
الخطيب

أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات السابق، للنادي الأهلي، أن صالح سليم مثله الأعلى، مشيراً إلى أن محمود الخطيب هو الرئيس غير المحظوظ للأهلي.

وقال عدلي القيعي في تصريحات عبر حواره  مع الإعلامي أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت: “تجربتي كانت الأعمق مع صالح سليم، الدنيا تغيرت كثيراً في الإدارة، وكل من تولى إدارة الأهلي أداره بحكمة جيدة”.

وأضاف: “صالح سليم بالنسبة لي أستاذي ومثلي الأعلي وملهمي، ومحمود الخطيب غير محظوظ كرئيس للأهلي، بسبب الأجواء التي يعاصرها والضغوط التي تواجه بشكل يومي لخامس سنة".

وتابع: “مدير عام النادي هو أفضل منصب توليته في النادي الأهلي”.

واختتم: “كان لي دور كبير في العلامة التجارية للنادي الأهلي، ومن أبجديات الاحتراف هي الحفاظ على حقوقك”.

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