بشير التابعي : الأهلي مش هياخد دوري أبطال إفريقيا السنة دي

أكد بشير التابعي، لاعب الزمالك السابق، "أن النادي الأهلي لن يحصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام".

وقال بشير التابعي في تصريحات عبر برنامج “اللعيب” على قناة إم بي سي مصر: “مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا صعبة جداً على النادي الأهلي”.

وتابع: “أعتقد أن النادي الأهلي مش هياخد بطولة دوري أبطال إفريقيا السنة دي”.

وأضاف: “الأهلي تعامل بذكاء إداري في تصدير الضغط من خلال الحديث عن الملعب والحكم، ولكن أعتقد أنها مقدمات لخلق مبررات في حالة الهزيمة”.

واختتم: “أتوقع خسارة الأهلي البطولة، ولكنني أتمنى أن يفوز بها”.

ويواجه النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي، يوم 30 مايو القادم، في إطار نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس.

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