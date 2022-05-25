عدلي القيعي: رشحت لاعب إنبي للانتقال للأهلي وقت وجوده بمنتخب السويس|فيديو

أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أنه رشح مصطفى شلبي لاعب إنبي، للإنتقال للأحمر، عندما كان يلعب في منتخب السويس.

وقال عدلي القيعي، في حواره عبر ملعب أون تايم سبورت، والذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير “أواجه الانتقادات بصدر رحب لأنني أتصدى لعمل عام، وأتسامح كثيرا تجاه أشخاص أساءوا لي دون وجه حق”.

وتابع: “أمير توفيق لا يشبهني، ولا يوجد حد شبه التاني، ولكنه يقوم بدور مميز في النادي، ورشحت مصطفى شلبى لاعب إنبي للانتقال إلى الأهلي منذ كان يلعب في منتخب السويس، ولا أتردد عن توجيه النصيحة للقائمين على التسويق والتعاقدات حاليا”.

وأختتم: “كنت أتمنى ضم بيندكت مكارثي الجنوب أفريقي للأهلي قبل انتقاله لأوروبا، وصفقة فلافيو وجليبرتو الأهم في الصفقات الأفريقية في الأهلي، والأفارقة سهل جدا التفاوض معهم”.