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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير اقتصادي: توقعات تحرك سعر الدولار غير الصحيحة وراء ارتفاع سعر الذهب.. فيديو

الذهب
الذهب

قالت الدكتورة رانيا يعقوب خبيرة اقتصادية ومحللة أسواق المال، إن الملاذ الآمن مصطلح يتم إساءة استخدامه، موضحةً أن في أوقات الأزمات والحروب والأوبئة كان الناس يبحثون عن أصل من الأصول لشرائه للحفاظ على قيمة الأموال، إذ أنّ قيمة العملة تنخفض في هذه الأوقات.

وأضافت رانيا يعقوب، في حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: "الذهب ملاذ آمن ولكن ليس في أي وقت، فلا يجب أن نشتريه عندما يرتفع سعره 30% أو 40% في وقت الأزمات مثلا، لأن ما سيحدث أن سعره سينخفض، وهو ما يعني أننا خسرنا جزءً من أموالنا".

وتابعت رانيا يعقوب : "بعد رفع سعر الفائدة في أمريكا، انخفضت أسعار الذهب، لكنها تحركت في مصر لسببين، بسبب الظروف العالمية وتوقعات سعر الدولار، للأسف بعض الناس كانوا يصدرون توقعات غير حقيقية بخصوص سعر الدولار، وكل ذلك دون أي دليل علمي، وفي إجازة العيد شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا، لكن في نفس هذه الفترة انخفض سعر الذهب عالميا".

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