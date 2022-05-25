خالد فودة عن السياحة العلاجية في مصر: أنا حزين جدا

علق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على السياحة العلاجية في مصر قائلاً: "أنا حزين جداً بسبب ان احنا مش مشغلين حمام موسى، وحمام فرعون، والمياه الكبريتية اللي منتشرة مش في شرم الشيخ فقط، ولكن في مصر بأكملها".

وأضاف خالد فودة خلال لقاء خاص مع برنامج "صباح الخير يامصر"، المُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن هناك حوالي 1400 عين مياه كبريتية، منتشرة في جميع أنحاء مصر، مشيراً إلى أن الوفد المصاحب لـ عمدة مدينة نيش الصربية زار عدة مناطق علاجية ودينية في مصر.

وأكد محافظ جنوب سيناء على ضرورة التواصل والتقارب والدعاية بين الشعوب، والتسويق بين البلاد، خاصة في الفترة الحالية.

وقع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع عمدة مدينة نيش الصربية اتفاقية تآخي وتوأمة بين مدينتي شرم الشيخ المصرية ونيش الصربية وذلك بإحدى المنتجعات السياحية الكبرى بشرم الشيخ بحضور سفير جمهورية صربيا بالقاهرة ومفتي مدينة بلجراد وممثلي الصحافة ووكالات الأعلام بصربيا وكبار الشخصيات المرموقة المشاركة مع الوفد الصربي الذي يزور شرم الشيخ حاليا بالإضافة لعدد كبير من الشخصيات المصرية.