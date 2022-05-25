عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد فودة عن السياحة العلاجية في مصر: أنا حزين جدا

اللواء خالد فودة،
اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء

علق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على السياحة العلاجية في مصر قائلاً: "أنا حزين جداً بسبب ان احنا مش مشغلين حمام موسى، وحمام فرعون، والمياه الكبريتية اللي منتشرة مش في شرم الشيخ فقط، ولكن في مصر بأكملها".  
وأضاف خالد فودة خلال لقاء خاص مع برنامج "صباح الخير يامصر"، المُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن هناك حوالي 1400 عين مياه كبريتية، منتشرة في جميع أنحاء مصر، مشيراً إلى أن الوفد المصاحب لـ عمدة مدينة نيش الصربية زار عدة مناطق علاجية ودينية في مصر. 
وأكد محافظ جنوب سيناء على ضرورة التواصل والتقارب والدعاية بين الشعوب، والتسويق بين البلاد، خاصة في الفترة الحالية.

وقع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع عمدة مدينة نيش الصربية اتفاقية تآخي وتوأمة بين مدينتي شرم الشيخ المصرية ونيش الصربية وذلك بإحدى المنتجعات السياحية الكبرى بشرم الشيخ  بحضور سفير جمهورية صربيا بالقاهرة ومفتي مدينة بلجراد وممثلي الصحافة ووكالات الأعلام بصربيا وكبار الشخصيات المرموقة المشاركة مع الوفد الصربي الذي يزور شرم الشيخ حاليا  بالإضافة  لعدد كبير من الشخصيات المصرية.

خالد فودة محافظ جنوب سيناء برنامج صباح الخير يامصر الاولي المصرية عمدة مدينة نيش الصربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

قرار نهائي.. كاف: تذاكر نهائي أبطال أفريقيا مناصفة بين الأهلي والوداد.. خاص

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

انخفاض أسعار الذهب وصعود الدولار | تفاصيل

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

موضوعات متعلقة

عاطل يقتل عاملا بالرصاص لخلافات مالية بينهما في السنبلاوين

دعاء المعجزات للرزق .. هدي نبوي لا تهدر ثوابه في هذا الصباح

ابني الشقي.. نصر محروس: تنازلت عن فلوس كتير لبهاء سلطان

نصر محروس: شيرين عبد الوهاب أجمل صوت نسائي في مصر

أيه حكاية أغنية اتنسيت ؟ المطرب مسلم يجيب ..فيديو

قصة الإسراء والمعراج .. تفاصيل حدثت في تلك الليلة لا يعرفها كثيرون

متى تكون ليلة الإسراء والمعراج 2022 ؟ .. الوقت الشرعي وأفضل أعماله

أوركسترا الحجرة بقيادة الصعيدي في "اتجاهات عربية" بالأوبرا

ترشيحاتنا

شلمبرجير الأمريكية لـ الملا: نفخر بما حققنا مع مصر في مجال البترول

لا يستحق تراب مصر.. برلمانية تطالب بسحب الجنسية من الإرهابي عمرو واكد

مصرع فتاة وإصابة11 آخرين في حادث بطريق القاهرة أسيوط الغربى

احذر.. الحبس سنة وغرامة مليون جنيه عقوبة تشويش موجات البث الإذاعي

البحوث الإسلامية يطلق حملة توعية لنشر الفضائل ومواجهة الرذائل بعنوان: وليستعفف

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: الشركات الصغيرة والمتوسطة أساس الاقتصاد المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا عبد العزيز خلال ندوة صدى البلد: أنا وزوجي أصدقاء منذ 12 عاما.. حفل الزفاف سيتم في نويبع.. بكيت بشدة أثناء مشهد وفاة أمي.. خالد سرحان ضحكني بمسلسل المداح.. فيديو

عفاريت الأسفلت.. كيف تسبب سائق حشاش في فجيعة 9 أسر بالمنيا؟

رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء ويلتقي برجال الجيش الثاني

فابيو كارفاليو.. من هو خليفة محمد صلاح الجديد في ليفربول

فيديو

ضبط حشيش مع طالب بـ جامعة المنصورة.. ما القصة.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز خلال ندوة صدى البلد: أنا وزوجي أصدقاء منذ 12 عاما.. حفل الزفاف سيتم في نويبع.. بكيت بشدة أثناء مشهد وفاة أمي.. خالد سرحان ضحكني بمسلسل المداح.. فيديو

رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء ويلتقي برجال الجيش الثاني

الحياة مش كلها وردي.. أسرار في حياة أحمد رمزي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ