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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لموظفي الحكومة .. شروط ترحيل الإجازات السنوية وفقا للقانون

موظفين
موظفين

نظم قانون الخدمة المدنية ضوابط وآليات ترحيل الإجازات السنوية لموظفي الجهاز الإدارى للدولة ، حيث نص القانون  على أنه: "يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات".

وطبقا للقانون، إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، فينص قانون الخدمة المدنية على إسقاط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها.

وفى حال إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
لموظفي الحكومة .. شروط ترحيل الإجازات السنوية وفقا للقانون

نظم قانون الخدمة المدنية ضوابط وآليات ترحيل الإجازات السنوية لموظفي الجهاز الإدارى للدولة ، حيث نص القانون  على أنه: "يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات".

 

وطبقا للقانون، إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، فينص قانون الخدمة المدنية على إسقاط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها.

 

وفى حال إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

 

قانون الخدمة المدنية الجهاز الإداري موظف الخدمة المدنية

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