نشرة التوك شو.. محافظ جنوب سيناء: نسعى لعودة السياحة في مصر إلى سابق عصرها.. والأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة

تناولت برامج التوك شو، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:



استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 25-5-2022.

أسعار الذهب في مصر



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 904 جنيهات.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1055 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1206 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8440 جنيهاً.



الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة تتراواح ما بين 25 لـ 30

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن الطقس لا زال يشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة خلال 48 ساعة الماضية وهناك ارتفاع نسبى فى نسب الرطوبة تتراواح ما بين 25 : 30 درجة.

محافظ جنوب سيناء: حملنا على عاتقنا تنويع مصادر السياحة منذ 2015



قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه منذ حادثة الطائرة الروسية، كانت مدينة شرم الشيخ عبارة عن مدينة أشباح، معقباً: "كله غادر المدينة .. ولكن أخذنا على عاتقنا مسئولية تنويع مصادر السياحة .. وذلك منذ عام 2015" ، ونسعى لعودة السياحة فى مصر إلى سابق عصرها .



استشاري: اضطراب الحركة والتشتيت عند الأطفال تستدعى الذهاب للطبيب النفسي

كشف الدكتور محمد المهدى استشارى الطب النفسى عن روشتة طبية تساعد الآباء للتعامل مع عصبية الأطفال ، موضحا أن الطفل العصبى يمكن ملاحظة سلوكه مقارنة بالأطفال المجاورين له وفى حالة مبالغة الطفل بعصبيته أو تكرار هذا السلوك باستمرار يعد هذا مقياس ومؤشر لعصبية الطفل .



استشارى: مبادرة منع قوائم الانتظار تعالج كافة الأمراض وليست العظام فقط

كشف الدكتور تامر أبو هميلة استشارى العظام والمفاصل، عن طرق التعامل مع جراحات العظام ضمن المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار ،مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار تختص بعلاج كافة الأمراض، وليست مقتصرة على أمراض العظام فقط، وطرق تقليل قوائم الانتظار لمرضى القلب والعظام، مؤكدا أن جهود الدولة رائعة فى المبادرة الرئاسية وتحملت جهود دفع التكلفة المالية الضخمة لهذه المبادرة .



عمدة مدينة نيش الصربية: نسعى للتبادل السياحي مع مصر

قالت دراجنا سوتيروفيسكي، عمدة مدينة نيش الصربية، إنها كعمدة لثالث أكبر مدينة في صربيا، وكرئيس لأكبر وفد في مؤسسات وشركات المدينة، قامت بتوقيع اتفاقية تعاون مع محافظة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ لتحديد سبل التعاون بينهم على مدار الخمس سنوات القادمة.

أبرزها حمى وصداع شديد .. استاذ فيروسات يوضح أعراض جدري القرود

تحدث الدكتور أحمد شاهين أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، عن كل ما يخض مرض جدري القرود، قائلًا إن جدري القرود يعتبر متوسط أقل عدوى من الجدري، متابعًا أن مصر مازالت حتى الآن خالية من تمامًا برغم من إصابة بعض الدول العربية به ومنها الإمارات والمغرب يوجد بها اشتباه .

الكاثوليكى للسينما: نعتمد على المعايير الأخلاقية الإنسانية لتكريم ومشاركة الأعمال الدرامية



كشف الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى للسينما أن الكنيسة تشجع صناع الفن وفقا لمبادئ الحق والخير والجمال من أجل المنفعة للبشرية، لافتا إلى أن نجاح المهرجان طيلة 70 سنة مضت اعتمد على مبدأ المحايدة، والعمل بحب حقيقى من أجل الفن وتكريم صناعه.



الزراعة: توريد ما يقرب من 3 ملايين طن قمح خلال الموسم الحالي



كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن آخر التطورات الخاصة بتوريد القمح، قائلًا :" يوجد متابعة دورية ومستمرة من قبل وزارة الزراعة ووزارة التموين، وبفضل هذه المتابعة وصلنا لما يقرب من 3 مليون طن من القمح والجهود مستمرة في هذا الإطار ".