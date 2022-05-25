والد النني: ما فعله نجلي مع أرسنال يدرس

أعرب ناصر النني، والد محمد النني، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ارسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن سعادته الكبيرة بعد الإعلان عن تجديد عقد نجله مع ناديه اليوم.

وقال ناصر النني في تصريحات عبر اذاعة "أون سبورت اف ام": "ما فعله محمد النني مع فريق ارسنال يجب أن يدرس، فقد تحلى بالصبر وتمسك بالفرصة حتى عاد للمشاركة أساسيا مع الفريق واستطاع أن يقنع الإدارة بخطوة تجديد عقده".

وأضاف: "فريق ارسنال " لا يفكر في عرض محمد النني للإعارة في الموسم الجديد، وذلك بعد تجديد عقده، اللاعب لديه رغبة قوية في مواصلة التألق مع ارسنال خلال الفترة المقبلة، وعلاقته تعتبر أكثر من جيدة مع الإدارة والجهاز الفني".

كان أعلن نادي ارسنال، رسميا، صباح اليوم الأربعاء، تجديد عقد الدولي المصري محمد النني لاعب وسط الفريق.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد النني مع ارسنال، بنهاية الموسم الجاري، لكنه توصل لاتفاق مع الإدارة بشأن التجديد.

ولم يوضح آرسنال في بيانه، مدة العقد الجديد.

وقال النني، في تصريحات للموقع الرسمي لارسنال، بعد تجديد عقده: "أحب هذا النادي وأشعر بأنني جزء من هذه العائلة".

وتابع: "أريد الاستمرار في هذا النادي الرائع ومع هذه العائلة الرائعة.. أنا سعيد ومتحمس جدا للمستقبل".