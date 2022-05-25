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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معارك ضارية.. الجيش الروسي يتقدم في شرق أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أفادت الإدارة الرئاسية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن وقوع “معارك ضارية” حول مدينة سيفيرودونتسك الصناعية في منطقة لوجانسك شرق أوكرانيا، حيث قال مسؤول عسكري كبير إن القصف على البلدة زاد “بشكل كبير”.

وأفاد بيان صادر عن الإدارة الرئاسية، بوجود “معارك ضارية في سيفيرودونتسك”، مع استمرار قصف بقذائف الهاون، مضيفًا أنه “في الصباح، وبدعم من المدفعية، يتقدم المحتلون الروس على سيفيرودونتسك”.

وبحسب البيان، لقي ستة مدنيين مصرعهم وأصيب ثمانية في المنطقة وسط تصاعد القتال.

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وقال سيرجي جايداي، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة لوجانسك، إن قصف سيفيرودونتسك “زاد بشكل كبير” في الساعات الأخيرة.

وقال: “القوات الروسية قريبة جدا ويمكنهم بالفعل إطلاق قذائف الهاون. كان القتال في ضواحي المدينة أمس. يتم نقل القوات الروسية هنا من مناطق مختلفة، من خاركيف، ماريوبول، وحتى من دونيتسك من أجل الدفع في منطقة لوجانسك بأي ثمن”.

وأضاف أن “الأسبوع المقبل مهم، إذا لم ينجحوا يوم السبت أو الأحد، فسوف يفقدون زخمهم، وسيستقر الوضع بالنسبة لنا على الأقل”.

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