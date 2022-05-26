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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الأواني الفخارية.. صديقة البيئة ووعاء مثالي لحفظ ماء الشرب

الماء المحفوظ في
الماء المحفوظ في الجرار مثالي للشرب والطهي

تعتبر الأواني المصنوعة من الفخار ،  أفضل من الزجاجات البلاستيكية ، لأنها صديقة للبيئة ، فالطين قلوي بطبيعته و يساعد في التقليل من الحموضة،  كما أنه مليء بالمعادن والطاقة الكهرومغناطيسية التي تساعد على الشفاء من بعض  الامراض.. لذا تعتبر الأواني المصنوعة من  الفخار ..  وعاء حفظ مثالي لماء الشرب والطهي.

وعلى مر العصور كانت الأواني المصنوعة من الفخار والطين تستعمل للكثير من الأغراض مثل تخزين الطعام والماء، وبحسب الخبراء فإن الفخار ينطوي على العديد من الفوائد الصحية والبيئية.

وقال كمال الحلو رئيس جمعية التراث في سيناء ، ان الجرار تمثل منبعا للماء الصافي  المبرد طبيعيا، وذلك على الرغم من اختراع أجهزة التبريد المختلفة. لذلك فقد كان شائع الاستخدام قديماً   ..حيث كان الزير  في الماضي يستخدم كوعاء   يشرب منه  أفراد العائلة   الماء ، ويمتاز  بقدرته على تبريد الماء.

حيث يتميز ماء  " الزير" بنكهة أخرى تختلف عن الماء المحفوظ في  الاواني الزجاجية أو البلاستيكية، كما أنه يكتسب البرودة تلقائياً دون أن يتصل بطاقة كهربائية مباشرة،  ويحتوي الفخار على ثقوب ومسامات مجهرية تساعد في تبريد الماء بطريقة طبيعية والحفاظ على برودته لفترة أطول.

ويعتقد الباحثون أن الماء يفقد نسبة كبيرة من طاقته الحيوية لدى مروره بالأنابيب والمواسير   ، لذا ينصح بوضع الماء المخصّص لأغراض الشرب أو الطهي داخل أواني مصنوعة من الفخار  ،كي يستفيد جسم الإنسان اقصي استفادة منه. 
و قد تم  إجراء عمليات فحص على الماء في الأواني البلاستيكيّة، والنحاسية، والزجاجية، إلى جانب الفخار ، حيث تبين أنّ الفخار هو الوحيد الذي استطاع إعادة العناصر الحيوية للماء، ومقاومة البكتيريا الضارة في الماء، ما يؤهله لأن يكون وعاء حفظ مثالي للماء الصالح للشرب والطهي.


الطاقة الحيوية

كما تبين أن  الفخار هو المادة الوحيدة التي تعيد الي الماء الطاقة الحيوية ومقاومة للبكتريا الضارة الموجودة بالماء مما يجعله صالحا للشرب والطهي بنسبة 100 %". بينما تبين ان البلاستيك يقتل أكثر من 80 % من العناصر المفيدة والفيتامينات الحيوية فيها ويصبح الماء ميت بدون حيوية. 

 ويعالج ماء الفخار أمراض الكلى والحصوات ، بسبب صفائه وخلوه من الشوائب، مما يسمح بتنظيف الجسم من السموم، وتطهير المجاري البولية ، كما يساعد في علاج حساسية الجهاز التنفسي خاصة في فترات هبوب الرمال والأتربة.
 ويساعد ماء الفخار  في تخفيض نسبة السكر في الدم، علاوة على أنّه يوفر الأوكسجين الضروري لطاقة الجسم ،  بسبب احتفاظه بالشكل الطبيعي للماء الموجود في الطبيعة.

والفخار  يبقي المياه باردة بشكل طبيعي الأمر الذي يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم.
 

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الأواني المصنوعة من الفخار الزجاجات البلاستيكية صديقة للبيئة تبريد الماء الطاقة الحيوية

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