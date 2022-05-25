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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتهاء الاستعدادات لـ امتحانات الثانوية العامة والأزهرية في شمال سيناء

اجتماع لإنهاء استعداد
اجتماع لإنهاء استعداد سيناء لامتحانات الشهادة الثانوية

انهت محافظة شمال سيناء،  استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية للعام الجارى ٢٠٢١/٢٠٢٢م.. حيث عقد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة اجتماعا بحضور رؤساء مجالس المدن ، وقيادات : التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية والأمن والتليفونات والصحة والتموين والكهرباء والمياه والطب البيطرى والشباب والرياضة والهلال الأحمر وغيرهم من الجهات المعنية ، وذلك لبحث الاستعدادات الخاصة بالامتحانات بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، والتى ستبدأ بعضها اعتبارا من يوم 4 يونيو المقبل .
وناقش العميد أسامة الغندور مع القيادات استعدادات كل من التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية ومواعيد الامتحانات لكل شهادة وتجهيز اللجان ومراكز توزيع الأسئلة وجمع الاجابات .. علاوة على اتخاذ الاجراءات التأمينية والوقائية والاحترازية للجان الامتحانات بكل شهادة  وتجهيزها لاستقبال الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين والعاملين .. الى جانب تجهيز الاستراحات الخاصة باقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين ، وتوفير كافة احتياجاتهم من أدوات المعيشة ومستلزمات الاقامة .

مولد كهرباء 


ووجه الغندور مجالس المدن والجهات المعنية الى رفع كفاءة المدارس التى بها لجان إمتحانية والمناطق المحيطة  بها ، وتوفير الإنارة المناسبة داخل وفى محيط اللجان .. مع توفير مولد كهرباء احتياطى لتشغيله فى حالة انقطاع التيار الكهربى ، وذلك بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم وشركة توزيع الكهرباء .

 مشددًا على قيام شركة المياه بملأ الخزانات الخاصة بالمدارس  التى بها لجان إمتحانية بالمياه .
واستعرض الغندور مع مسئولى التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية مواقع المدارس واللجان واحتياجاتها المختلفة ، ووجه الجهات المختلفة لتطهيرها وتعقيمها قبل الامتحانات بيوم وبعد كل امتحان .. مع توفير مواد التطهير والتعقيم من المحافظة .. على أن تتولى مديريتى الشباب والرياضة والطب البيطرى والهلال الأحمر تطهير وتعقيم مدارس ولجان العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء والاستراحات ومراكز توزيع الأسئلة ، وكذا توفير احتياجات الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من أدوات التعقيم الشخصية ووسائل الاعاشة والمياه والكهرباء وخطوط التليفونات وغيرها .. الى جانب توافر سيارات الاسعاف والحماية المدنية .
كما أعلن عن تشكيل لجنة من المحافظة لمتابعة استعدادات الامتحانات وتجهيزات اللجان .. علاوة على تشكيل غرفتى عمليات في ديوان عام المحافظة والتربية والتعليم الى جانب الوزارة خاصة بمتابعة سير الامتحانات وتوفير احتياجاتها أولا بأول ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال فترة الامتحانات وحل أية مشكلات طارئة ، ومتابعة اتخاذ كافة الاجراءات التأمينية والوقائية .

 


وبدوره .. أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم على جاهزية جميع المدارس واللجان للامتحانات ، وأن اللجان مجهزة الكترونيا لآداء الامتحانات فيما عدا 3 لجان ورقية ، وأن عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 3179 طالبًا وطالبة .. موزعين على عدد 16 لجنة بواقع : 7 لجان بالعريش ، لجنتين بالشيخ زويد ، لجنة برفح ، 5 لجان ببئر العبد ، ولجنة واحدة بالحسنة .. مع توفير بوابات الكترونية للكشف على الطلاب ، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الأمن والتموين والصحة والكهرباء والمياه لتوفير احتياجات الامتحانات وتأمين اللجان .


وأشار الى أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ اعتبارا من يوم 20 يونيو لمدة يومين بالنسبة للمواد التى لا تضاف الى المجموع .. على أن تستأنف من يوم 26 يونيو لاستكمال الامتحانات حتى يوم 21 يوليو يتخللها عطلة عيد الأضحى المبارك .
ومن جانبه .. أكد محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية وشئون الطلاب أن هناك عدد 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من : العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء ، وأن اجمالى عدد الطلاب يبلغ 659 طالبا وطالبة ( 461 طالبا وطالبة فى القسم الأدبى و198 طالبا وطالبة فى القسم العلمى ) .. مشيرا الى وجود عدد 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وتلقى أوراق الاجابة .


وأعلن ، أنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة ، وأنه جارى توفير أجهزة فحص وتطهير لوضعها أمام كل لجنة .، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية فى التباعد بين الطلاب .. مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة ، وأنه يتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبى ويوم آخر لطلاب القسم العلمى .. مشيرا الى بدء الامتحانات اعتبارا من يوم 4 يونيو المقبل ، وتستمر حتى 7 يوليو القادم.

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