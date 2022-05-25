عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الإعلان عن أسعار طرازات هافال وجريت وول الجديدة

هافال H6 موديل 2022
هافال H6 موديل 2022

أعلن وكيل شركة هافال وجريت وول الجديدة داخل السوق المحلى المصرى ، الأسعار الرسمية لعدد من طرازات الشركة داخل السوق المصرى .

وكشفت مجموعة غبور أوتو وكيل سيارات هافال في مصر عن أحدث أسعار طرازاته في السوق المصري. والقائمة التي أعلنت عنها الشركة شملت طرازات هافال جوليان وH6 بجانب جريت وول وينجل 5.

 

 1- هافال جوليان الجديدة

هافال جوليان

ومن المعروف ان السيارة  هافال جوليان موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك 4 سلندر 1500 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 7 سرعات.

 

أما عن أسعار هافال جوليان :

- فئة ستاندرد بسعر 410 آلاف جنيه.

- فئة ديلوكس بسعر 445 ألف جنيه.

- فئة ديلوكس بسعر SR 470 ألف جنيه.

- فئة هاي ديلوكس بسعر 495 ألف جنيه.

 

 

2- هافال H6 الجديدة

هافال H6 

وتستمد السيارة هافال H6 موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 148 حصانا ، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

 

أما عن أسعار هافال H6:

- فئة ستاندرد بسعر 505 آلاف جنيه.

- فئة ديلوكس بسعر 535 ألف جنيه.

- فئة ديلوكس بسعر SR 555 ألف جنيه.

- فئة هاي ديلوكس بسعر 595 ألف جنيه. 

 

3- جريت وول وينجل 5 الجديدة

جريت وول وينجل 5 

تنتمي وينجل 5 لفئة السيارات البيك أب، مزودة رباعي الأسطوانات “ديزل”، سعة 2.0 لتر، ينتج قوة 105 “أحصنة، وعزم أقصى للدوران 225 نيوتن/ متر.

أما عن أسعار جريت وول وينجل 5 :

- أول فئة بتكييف موديل 2021 بسعر 215 ألف جنيه.

- ثاني فئة بزجاج كهربائي موديل 2021 بسعر 216.900 ألف جنيه.

- ثاني فئة بتكييف وزجاج كهربائي موديل 2022 بسعر 260 ألف جنيه.

- ثالث فئة النسخة الفيس ليفت مانيوال بفرامل ABS وEBD بسعر 299.900 ألف جنيه. 

السوق المصري يارا هافال موديل 2022 هافال H6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

قتل جوزها ورجع يخلص على البيت بالكامل.. حكاية بائع خردة دمر أسرة بأكملها في البحيرة.. فيديو

موضوعات متعلقة

تعرف على آخر زيادة لـ 5 سيارات صينية داخل السوق المصرى

الكشف عن أول دراجة نارية ذاتية القيادة فى العالم

إصدار كلاسيكي للاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين لـ تويوتا فوررنر

مواصفات وأسعار سوزوكي جمني 2022 في السعودية

شاهد .. أول شاحنة إطفاء كهربائية في العالم 

لمن لا يحمل رخصة قيادة.. إليك شروط تسجيل سياراتك بالسعودية

أسامة أبو المجد: قرارات الجهاز للصالح العام والتاجر والمستهلك وجهان لعملة واحدة

سعر ومواصفات.. طرح نيسان سنترا 2022 في السعودية.. صور

ترشيحاتنا

19 أردب قمح للفدان.. وزير الزراعة: استنباط أصناف جديدة لزيادة الإنتاجية..فيديو

والد النني: الثقافة الكروية في مصر ضعيفة.. واللي بينتقد ابني يلعب مكانه

مصر دخلت مرحلة الفقر المائي.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب زيادة السكان

لمدة شهر..غلق مطلع الدائرى للقادم من محور اللبينى باتجاه طريق المنصورية

رئيس الوزراء: نستهدف 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات القليلة المقبلة

اليابان تسلم وزير السياحة وزاهي حواس وسام الشمس المشرقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

بعثة الأهلي تتوجه إلى الدار البيضاء استعدادا لمباراة الوداد المغربي | صور

القوات الجوية تحتفل بمرور 40 عاما على هبوط أول طائرة F16 بمصر

فيديو

237 إصابة بـ جدري القردة.. أعراضه وطرق الوقاية وعلاقته بالميول الجنسية| فيديوجراف

الصحة العالمية توضح فترة حضانة جدري القرود.. فيديو جراف

تعدد الزوجات بدون سبب.. شيخ الأزهر والمفتي يحسمان الأمر.. فيديو جراف

ماذا قال عمر مرموش عن صلاح والمنتخب والشناوي.. تفاصيل.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ