الإعلان عن أسعار طرازات هافال وجريت وول الجديدة

أعلن وكيل شركة هافال وجريت وول الجديدة داخل السوق المحلى المصرى ، الأسعار الرسمية لعدد من طرازات الشركة داخل السوق المصرى .

وكشفت مجموعة غبور أوتو وكيل سيارات هافال في مصر عن أحدث أسعار طرازاته في السوق المصري. والقائمة التي أعلنت عنها الشركة شملت طرازات هافال جوليان وH6 بجانب جريت وول وينجل 5.

1- هافال جوليان الجديدة

هافال جوليان

ومن المعروف ان السيارة هافال جوليان موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك 4 سلندر 1500 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 7 سرعات.

أما عن أسعار هافال جوليان :

- فئة ستاندرد بسعر 410 آلاف جنيه.

- فئة ديلوكس بسعر 445 ألف جنيه.

- فئة ديلوكس بسعر SR 470 ألف جنيه.

- فئة هاي ديلوكس بسعر 495 ألف جنيه.

2- هافال H6 الجديدة

هافال H6

وتستمد السيارة هافال H6 موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 148 حصانا ، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

أما عن أسعار هافال H6:

- فئة ستاندرد بسعر 505 آلاف جنيه.

- فئة ديلوكس بسعر 535 ألف جنيه.

- فئة ديلوكس بسعر SR 555 ألف جنيه.

- فئة هاي ديلوكس بسعر 595 ألف جنيه.

3- جريت وول وينجل 5 الجديدة

جريت وول وينجل 5

تنتمي وينجل 5 لفئة السيارات البيك أب، مزودة رباعي الأسطوانات “ديزل”، سعة 2.0 لتر، ينتج قوة 105 “أحصنة، وعزم أقصى للدوران 225 نيوتن/ متر.

أما عن أسعار جريت وول وينجل 5 :

- أول فئة بتكييف موديل 2021 بسعر 215 ألف جنيه.

- ثاني فئة بزجاج كهربائي موديل 2021 بسعر 216.900 ألف جنيه.

- ثاني فئة بتكييف وزجاج كهربائي موديل 2022 بسعر 260 ألف جنيه.

- ثالث فئة النسخة الفيس ليفت مانيوال بفرامل ABS وEBD بسعر 299.900 ألف جنيه.