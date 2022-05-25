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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مودريتش: لا يوجد نهائي سهل..وسنجد حلا لأي موقف خلال اللقاء

مودريتش
مودريتش

علق النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني عن نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يخوضه مع فريقه أمام ليفربول يوم السبت المقبل.

ليفربول و ريال مدريد سيتواجهان يوم السبت المقبل في باريس، بنهائي دوري أبطال أوروبا، وهو النهائي الخامس الذي يخوضه مودريتش مع الميرنجي.

وقال مودريتش في تصريحات لإذاعة "كوبي" الإسبانية: “لا توجد نهائيات سهلة، في آخر أربع مباريات لعبناها، كان كل نهائي صعبًا”.

وأضاف: "عندما ترى كيف تغلبنا على أتلتيكو مدريد مرتين ويوفنتوس وليفربول، لم يكن الأمر سهلاً، ولهذا السبب لن يكون هذا النهائي سهلاً أيضًا، ربما كان المسار الذي سلكناه للوصول إلى هذا النهائي هو الأصعب منذ أن كنت هنا".

وتابع مودريتش: “أعتقد أنه الأفضل أيضًا، نعم  بدون أدنى شك، الطريقة التي لعبنا بها والعودة والأجواء في البرنابيو.. إنها الأفضل، أعتقد أنه من الصعب جدًا المقارنة، لكنه كان شيئًا سحريًا، شيئًا مثيرًا للإعجاب هذا العام”.

وأشار مودريتش إلى أنه يفضل مباراة أكثر تحكمًا من البداية من جانب فريقه، وأكد: "بالطبع نرغب جميعًا في ذلك، لكن هذه ميزة إضافية، نحن نعلم أنه يمكننا إيجاد مخرج في أي موقف، وأن لدينا شخصية، ورغبة، ولا نستسلم ونؤمن حتى النهاية بالطبع نود جميعًا أن نفوز منذ البداية، ولكن تحدث أشياء كثيرة في المباريات ومن المستحيل معرفة ما سيحدث".

وعن تشكيلة ريال مدريد في النهائي، أفاد مودريتش: "هذا سؤال للمدرب أنا لست المدرب لأقول من سيلعب".

وبشأن الاعتماد عليه هو وزميليه كروس وكاسيميرو في خط الوسط، علّق مودريتش: "دعونا نرى، المهم أن الجميع جاهزون لأننا سنحتاج الجميع كما في التصفيات السابقة، كل من أولئك الذين يلعبون أساسيون والذين يأتون من مقاعد البدلاء، على الجميع أن يبذل قصارى جهده".

وسُئل مودريتش إذا كان شاهد مباراة ليفربول في الجولة الأخيرة للبريميرليج أمام ولفرهامبتون، وأجاب: "لا، أعرف أنه خسر الدوري، لكنني لم أشاهد المباراة".

وبشأن حصول ريال مدريد على فترة راحة أطول مقارنة بليفربول وتأثير ذلك، أكد الكرواتي: "لمباراة مثل هذه، كل شيء يُنسى، هذا لا يهم، النهائي شيء آخر".

وإذا أصبح أفضل مما كان عليه في النهائيات الأخرى؟ أفاد مودريتش: "لقد وصلت بشكل جيد، كما هو الحال في النهائيات الأخرى برغبة كبيرة وثقة كبيرة وانتظار موعد المباراة، أسوأ شيء هو الانتظار هذه الأيام".

وعن روتينه في اليوم السابق للمباراة النهائية، أوضح مودريتش: "لا شيء، في الغرفة لمشاهدة الأفلام أو المسلسلات والراحة، ويوم النهائي ما زلت أنام قليلا في فترة ما بعد الظهر، وبالتأكيد هناك البعض لا يستطيع ذلك (النوم)".

وسُئل مودريتش إذا كان هناك شخص متوتر بشكل خاص في الفريق وأردف: "لا، لا ، لا، كل واحد في عالمه، يستعد كالعادة وهذا كل شيء".

وعما إذا كان يخطط لاحتفال خاص في حال فاز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، أجاب مودريتش: "لا، سنرى ذلك لاحقا، نأمل أن نفوز بكأس أخرى، ستكون المباراة النهائية الخامسة خلال 10 سنوات بالنسبة لي ولزملائي الآخرين".

وأتم مودريتش: "إنه شيء مثير للإعجاب بالنسبة للآخرين، هذه هي المباراة النهائية الأولى لهم وعليهم الاستمتاع بها وعيشها على أكمل وجه ومنحها كل ما لديهم على أرض الملعب"

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