عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 4.8 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال مارس الماضي

الرقابة المالية
الرقابة المالية

سجلت قيمة الأقساط المحصلة للشركات العاملة فى قطاع التأمين نموا خلال شهر مارس 2022 بنحو 9.1% على أساس سنوى.

 

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن إجمالى أقساط قطاع التأمين خلال مارس 2022 والتى بلغت  4.8 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه خلال مارس 2021 .

 

وأظهر تقرير الرقابة المالية الشهرى عن نشاط التأمين خلال شهر مارس والتى حصل “صدى البلد”على نسخة منه  ، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 1.774مليار جنيه خلال مارس 2022، مقابل 1.701 مليار جنيه خلال مارس 2021، بزيادو قدره 4.3%.


وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة الأقساط المحصلة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والتى سجلت 3 مليار جنيه خلال مارس الماضي، مقارنة 2.7 مليار جنيه خلال مارس 2021، بزيادة 12.1%.


وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بلغت  3.973مليار جنيه خلال مارس 2022، مقابل 4.182مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بإنخفاض 5%.

التأمين التكافلي

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين التكافلي حصلت أقساط تأمينية بقيمة 847.7 مليون جنيه خلال مارس 2022، مقابل 238مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021، بإرتفاع 256.2%.

 

الرقابة المالية أقساط تأمينية قطاع التأمين Real Estate Finance التأمين التكافلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

قتل جوزها ورجع يخلص على البيت بالكامل.. حكاية بائع خردة دمر أسرة بأكملها في البحيرة.. فيديو

موضوعات متعلقة

الرقابة المالية:4 مليارات جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي خلال يناير-فبراير..والأجهزة الكهربائية في المقدمة

ترشيحاتنا

الزمالك يكذب رابطة الأندية بشأن خطاب نقل مباريات الفريق من استاد القاهرة

19 أردب قمح للفدان.. وزير الزراعة: استنباط أصناف جديدة لزيادة الإنتاجية..فيديو

والد النني: الثقافة الكروية في مصر ضعيفة.. واللي بينتقد ابني يلعب مكانه

مصر دخلت مرحلة الفقر المائي.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب زيادة السكان

لمدة شهر..غلق مطلع الدائرى للقادم من محور اللبينى باتجاه طريق المنصورية

رئيس الوزراء: نستهدف 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات القليلة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

بعثة الأهلي تتوجه إلى الدار البيضاء استعدادا لمباراة الوداد المغربي | صور

القوات الجوية تحتفل بمرور 40 عاما على هبوط أول طائرة F16 بمصر

فيديو

237 إصابة بـ جدري القردة.. أعراضه وطرق الوقاية وعلاقته بالميول الجنسية| فيديوجراف

الصحة العالمية توضح فترة حضانة جدري القرود.. فيديو جراف

تعدد الزوجات بدون سبب.. شيخ الأزهر والمفتي يحسمان الأمر.. فيديو جراف

ماذا قال عمر مرموش عن صلاح والمنتخب والشناوي.. تفاصيل.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ