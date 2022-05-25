الرقابة المالية: 4.8 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال مارس الماضي

سجلت قيمة الأقساط المحصلة للشركات العاملة فى قطاع التأمين نموا خلال شهر مارس 2022 بنحو 9.1% على أساس سنوى.

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن إجمالى أقساط قطاع التأمين خلال مارس 2022 والتى بلغت 4.8 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه خلال مارس 2021 .

وأظهر تقرير الرقابة المالية الشهرى عن نشاط التأمين خلال شهر مارس والتى حصل “صدى البلد”على نسخة منه ، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 1.774مليار جنيه خلال مارس 2022، مقابل 1.701 مليار جنيه خلال مارس 2021، بزيادو قدره 4.3%.



وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة الأقساط المحصلة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والتى سجلت 3 مليار جنيه خلال مارس الماضي، مقارنة 2.7 مليار جنيه خلال مارس 2021، بزيادة 12.1%.



وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بلغت 3.973مليار جنيه خلال مارس 2022، مقابل 4.182مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بإنخفاض 5%.

التأمين التكافلي

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين التكافلي حصلت أقساط تأمينية بقيمة 847.7 مليون جنيه خلال مارس 2022، مقابل 238مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021، بإرتفاع 256.2%.