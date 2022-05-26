سالي عبدالسلام بعد القبض على المتحرش بها: صحابه هددوني.. أذيت البنات ليه؟

عبرت الإعلامية سالي عبد السلام عن سعادتها ؛ بعد القبض على الشاب المتهم بالاعتداء عليها ، ونشرت صورة لها من امام محكة القاهرة الجديدة ، وذلك عبر حسابها بنوقع انستجرام .



و كتبت سالى عبد السلام " هى دى بلدى هما دول ناسها اللى ساعدونى و بناتها اللى معرفهمش بعتولى قالولى هو مين!!!؟ انتوا رزق ده رزقى يا ربى! اللهم بارك .. انا بقالى يومين مش عارفة انام.



وتابعت " اقسم بالله وقتها كنت راجعة من عند الدكتور ل ١١ بليل ما اكلت زعلانة الحمدلله رضا وتعبانة ولسه بتعالج الحمدلله و وقفت مع صاحبتى اجيب اكل و مستنية القهوة

النهاردة بعد يومين من الواقعة ونشر الفيديو انا فى محكمة القاهرة الجديدة …. ومن غير محامى ولا حد معايا … فى ساعات من المحضر فى قسم التجمع الخامس الشرطة المصرية الله يحميهم جابوه!! و الصبح كنت فى النيابة و كلى ثقة فى قضائنا اللى فوق الكل!

واشارت " ربى يعلم والله اديته مهلة ٢٤ ساعة لما خلى صحابه يكلمونى عن طريق صحاب مشتركين للاسف عشان اشيل الفيديو و يحاولوا يساومونى وحاجة اخر قلة ادب و بعدها يهددونى ومتعرفيش ده مين وفلوس وعلاقات و انا ربنا يعلم مسكت نفسى بالعافية وقتها و مطلبتش غير اعتذار ليا ولكل بنت اذاها من غير اساميهم و ساعدتنى لوجه الله (وهو رفض) .

لو حد فاكر انه عشان مذيعة ده حصل ! "اصلها مشهورة" فأنا خسرانة كتير ربنا يعلم وعزيزة على اى بنت او ست تقول حصل معاها كدة

شغلانتنا كأى شغلانة لو عملت حاجة متنفعش تتعمل ممكن تقعد فى بيتكم وفى مننا فى البيت واحنا بالذات مفيهاش رجوع او تصلحها "الهوا ملوش دوا" و مش هنعرف وصعب نشتغل تانى…بس شغلى كان حلمى و اختيار منى وعارفة عواقبه للاسف و راضية يا رب اللهم استرنا

انا اول ناس بعتتلى يطمنوا عليا كانوا مديرينى اقسم بالله فخورة انى انتمى للمتحدة ! انتوا على راسى و رزقى

الخير دايرة رجعالك رجعالك..هتحصد اللى زرعته

وانت يا متحرش ماذا بينك و بين الله عشان كل البنات دى تساعدنى اجيبك!انتوا ساعدتونى الله يسعدكم..الله يعوضكم واساميكم مش هتطلع و ده وعد بيننا ليوم الدين… اذيت كل البنات دى ليه؟؟! منهم اللى سابت شغلها فى الشركة اللى بتشتغل فيها معاك بسببك ومنهم اللى صورتها و اذيتها و طلعت عليهم كلام

زى ما كنت ناوى تصورنى انا وصورتك فى الفيديو من غير حتى ما اقل واجب ارد اعتبارى بعد ما شتمتنى بأمى بعد المعاكسة و قلة القيمة

ليه ؟! سمعتك المحلة الكبرى كلها عارفاها ووحشة



واختتمت " البنات بيترجونى اجيب حقهم!! و مش هنسيب حقنا! وهنمشى بأمان غصب عنك! حتى العربية مش عارفة اقعد فيها فى امان فى مكان عام!؟!!

حرام عليك ….. هتترد !!! ".

و يذكر ان تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشاب الذى قام بالإعتداء على الإعلامية/ سالى عبد السلام ، بإحدى محطات الوقود بالتجمع الخامس ، وتبين أنه (موظف بإحدى شركات المقاولات بالقاهرة).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.