رابطة السيارات تكشف 4 أسباب رئيسية متسببة في أزمه الصناعة عالميا.. فيديو

قال أشرف أبو المجد رئيس رابطة السيارات، إن أزمة كورونا أثرت علي إنتاج السيارات على مستوى العالم وهناك الكثير من مصانع السيارات تأثرت، مشيرا إلى أن أكبر مصنعين لإنتاج شرائح السيارات الذين ينتجون اكثر من 80% قاموا بتحويل خطوط إنتاجهم.

وأضاف أشرف أبو المجد خلال لقائه في برنامج " رأى عام " المذاع علي قناه " تن " ، إنه من الممكن مع نهاية عام 2022 إن يحدث استعادة لتعويض الشرائح الإلكترونية للسيارات التي تقلصت بسبب تأثر هؤلاء المصنعين، بالإضافة ألي أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت أيضا علي صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي وأيضا قرار الفيدرالي هؤلاء الأربع أسباب العالمية الذين اثروا علي إنتاج السيارات في العالم.

وأعرب "أبو المجد"، عن رفضه لمصطلح "أوفر برايس"، قائلا: "مفيش حاجة اسمها أوفر برايس"، حيث يتحكم في السوق عملية العرض والطلب، فكلما زاد المعروض كلما انخفضت الأسعار.

