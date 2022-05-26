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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة أسوان يستقبل عمدة مدينة جوانجو الكورية الجنوبية لبحث التعاون المشترك

رئيس جامعة أسوان
رئيس جامعة أسوان يستقبل عمدة مدينة جوانجو الكورية الجنوبية

استقبل الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان عمدة مدينة جوانجو Gwangju بكوريا الجنوبية السفير يون يو تشول، والوفد المرافق له بالحرم الجامعي بمنطقة صحاري

وقال رئيس جامعة أسوان أن هذه التوأمة بين الجانبين تهدف لبحث سبل التعاون التى تساعد على إيجاد فرص عمل للخريجين من قسم اللغة الكورية بالجامعة في مختلف المجالات الثقافية، والهندسية والصناعية والتجارية والسياحية، وهذا يهدف لفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر والبنّاء بين الجانبين.

 

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فيما أشاد تشول بحفاوة الاستقبال من رئيس جامعة أسوان، وأن اللقاء شهد مناقشة العديد من أوجه التعاون المشترك في جميع المجالات مع مدينة جوانجو التي تعد 6 أكبر مدينة كورية جنوبية حيث يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، موضحاً بأنه تعتبر أيضاً مدينة إقتصادية عصرية، وتمتلك مقومات سياحية فريدة، فضلاً عن إمكانيات صناعية هامة، وخاصة في مجال صناعة أجهزة الهواء المنزلية والصب والسيارات والضوئيات والطاقة المتجددة ومجالات الذكاء الاصطناعي والصناعة الطبية وغيرها من الصناعات الأخرى. 

هذا وكانت قد استقبلت محافظة وفد رفيع المستوى من مدينة جوانجو Gwangju بدولة كوريا الجنوبية الصديقة برئاسة السفير يوون يوا تشول رئيس المدينة ، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية الأسبق بمصر ، والوفد المرافق له حيث تم عقد إجتماع موسع ضم المسئولين فى المحافظة والمدينة الكورية على رأسهم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والسفير يوون يوا تشول. 

 

وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ورؤساء الكيانات السياحية والمستثمرين فى إطار الجهود المبذولة بمحافظة أسوان لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية ، مع زيادة معدلات الحركة والليالى السياحية باعتبارها من أهم المقاصد على المستوى الدولي والإقليمي. 

 

هذا وقد شهد الاجتماع استعراض المقومات السياحية والاقتصادية والاستثمارية برؤية ومقترحات محددة فى هذه المجالات تمهيداً لإقامة توأمة وشراكة بين المدينتين المصرية والكورية ، وقد أكد اللواء أشرف عطية أثناء الاجتماع على أن التعاون مع مدينة جوانجو يرتكز على قاعدة قوية من العلاقات المصرية الكورية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إن والتى ساهمت فى وصول حجم التبادل التجارى والتعاون العلمى والثقافى والفنى لأعلى مستوياته فى تاريخ العلاقات بين البلدين.

 

ولفت إلى أن زيارة الوفد الكورى الجنوبى سيفتح الباب أمام الإستثمار الأجنبى على أرض أسوان فى ظل المزايا التنافسية والمقومات الاقتصادية التى تتمتع بها ، وخاصة مع إمتلاكها لمخزون وإحتياطى هائل من الثروات التعدينية والمحجرية ، بجانب الفرص الإستثمارية الأخرى فى المجالات الزراعية والسياحية والخدمية ، بالإضافة إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة فى الحرف البيئية والمشغولات اليدوية. 

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