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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي

صدى البلد

تختتم غدا فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما التي أستمرت على مدار أسبوع  ويشهد حفل الختام عدد من الفقرات، حيث أكدت الفنانة القديرة سميرة أحمد، خلال إتصال تليفوني مع الأب بطرس دانيال رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، أنها سوف تحضر بنفسها  حفل ختام المهرجان، لاستلام جائزة الريادة السينمائية التي منحتها إياها اللجنة العُليا للمهرجان، والتي حالت ظروف خاصة عن حضورها لاستلامها كما كان مقرراً خلال حفل الافتتاح.


كما اختارت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية مجدي سامي ، وميشيل ماهر، و المطربة المُبدعة أية عبد الله، لتقوم بإحياء حفل ختام المهرجان.


حيث ستقوم بإهداء بعض أغنياتها لأعرق مهرجان سينمائي في مصر والوطن العربي، كما ستقوم الإعلامية لميس سلامة بتقديم فقرات الحفل للعام الثاني على التوالي، وسيذاع على الهواء مباشرة على قناة سات 7 الفضائية.

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وقررت اللجنة العُليا للمهرجان، في وقت سابق أن تحمل دورة هذا العام شعار "سبعون عاماً من العطاء"، وذلك لدور المركز ورسالته الإنسانية والفنية على مدار سبعين عاماً منذ بدء نشاطه ومهرجانه السنوي.


جدير بالذكر أنه يتنافس بالمهرجان هذا العام خمسة أفلام من أصل ثمانية وعشرين فيلماً عُرضت تجارياً أو عبر المنصات عام 2021، والأفلام المشاركة هي: فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، فيلم "للإيجار" للمخرج إسلام بلال، فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين، فيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة، فيلم "ريتسا" للمخرج أحمد يسري.


وكانت لجنة تحكيم هذه الدورة والتي تشكّلت برئاسة المخرج علي إدريس وعضوية كلاً من الفنانة إلهام شاهين، الفنانة بشرى، الفنان أحمد سلامة، مدير التصوير أحمد عبد العزيز، المونتيرة داليا الناصر، السيناريست أشرف محمد، والناقد الفني مجدي الطيب، حيث سيتم تكريمهم خلال حفل الختام.


كما سيتم خلال الحفل نفسه إعلان نتيجة المسابقة والفائزين بجوائز المهرجان هذا العام والتي أقرّتها لجنة التحكيم، كما سيتم الإعلان عن الفيلم الفائز بجائزة أحسن فيلم سينمائي لعام 2021.

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