بورشة باناميرا وتوربو تحت الاختبار في ألمانيا.. صور

شوهد فريق تطوير بورشة باناميرا 2024 أثناء العمل على اختبار وتطوير السيارة الجديدة في مسارها على حلبة نوربورجرينج الألمانية، وقد رصد جواسيس السيارات نوعين مختلفين من باناميرا موديل 2024 التي تنطلق على المسار الشهير الذي يبلغ طوله 13 ميلاً.

بورشة باناميرا وتوربو تحت الإختبار في ألمانيا

تم رصد كلتا السيارتين بنفس العجلات المصنوعة من السبائك المكونة من 10 أذرع، لكن المصدات المختلفة والأجنحة الخلفية وأنبوب العادم تجعل من السهل معرفة أيهما أفضل، حتى بدون الاستفادة من بيانات زمن الدورة.

يحتوي المصد الأمامي للسيارة الأولى على ثلاث مداخل متباعدة بشكل متساوٍ عند حوافه الخارجية، وأنابيب عادم مستطيلة، وجناح يرتفع مباشرة من قاعدة غطاء صندوق الأمتعة أسفل النافذة الخلفية، لكن أنابيب العادم الأربعة الفردية للسيارة الثانية أو تشطيبات أنبوب العادم والجناح الخلفي الخاص الذي يرتفع من غطاء صندوق السيارة، ثم يمتد إلى الخارج، يشير إلى أنها السيارة الأسرع، والتي ربما تكون توربو او توربو اس.

بورشة باناميرا وتوربو تحت الإختبار في ألمانيا

ظهرت السيارتين الجديدتين بدون الملصقات الصفراء التي يتم وضعها على النماذج الأولية المدعومة كهربائيًا، لذلك يجب أن تكون كلتا السيارتين من سيارات التي تعتمد على محركات احتراق طبيعي، وهذا يعني أنه من المحتمل أن يعمل كلاهما على تطوير محركات V6و V8 المزودة بشاحن توربيني مميز مثل الموجود فى باناميرا.

تقول بعض الأخبار ان الطراز الجديد سيكون مجرد تحديث لسيارة بورشة بانميرا الحالية ولن يكون طرازاً جديداً لعام 2024، لكن اللقطات الأخيرة للمقصورة الداخلية لسيارة اختبارية تظهر أن هناك تغييرا يبدو كبيرا، حيث تستعير لوحة القيادة والكونسول في سيارة السيدان من سيارة تايكان الكهربائية، مما يمنح باناميرا لوحة عدادات رقمية بالكامل ونظام معلومات ترفيهي محدث وشاشة للركاب، بالاضافة الى مفتاح اختيار تروس صغير مثبت على لوحة القيادة.

بورشة باناميرا وتوربو تحت الإختبار في ألمانيا

الشيء الوحيد الذي لا يتوقع أن تقترضه باناميرا من تايكان هو نظام نقل الحركة الكهربائي بالكامل لأن ذلك سيجعل السيارتين متشابهتين للغاية، لكن من المرجح أن توسع بورشة نطاق القيادة الكهربائية للسيارة PHEV من متغيراتها غير المعتادة التي تبلغ 35 ميلاً (56 كم) لتتناسب مع 70 ميلاً (113 كم) التي قدمتها في منافسات فاخرة حديثة مثل رينج روفر الجديدة ومرسيدس الفئة- S ، وتم الإعلان عنها مؤخرًا من فئة بي ام دبليو الفئة السابعه 2023 .