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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

26 مايو.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

نصيحة لمواليد 26
نصيحة لمواليد 26 مايو

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: “في علم الأرقام إذا كنت مولودا في يوم 26 مايو فإن ذلك يعني أنك تتعامل بمنطق العدل وتحترم الحقوق.. 

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أن المولود يوم26 مايو  يبدو  في كثير من الأحيان صارما وانفعاليا،و تعاني في داخلك من حساسية مفرطة.

نصيحة لمواليد 26 مايو

نصيحة: عام ٢٠٢٢ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاحوالتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

الأبراج نصيحة لمواليد 26 مايو متابعة الأبراج 26 مايو عبير فؤاد

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