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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

شروط الحصول على التصاريح المؤقتة للقيد بجداول نقابة الإعلاميين..تعرف عليها

نقابة الإعلاميين
نقابة الإعلاميين

نظم قانون نقابة الإعلاميين ضوابط واشتراطات الحصول على التصاريح المؤقتة للقيد المؤقت بجداول النقابة ، لكل من أراد ممارسة الأنشطة الإعلامية من غير المقيدين بالنقابة. 

التصاريح المؤقتة

 

نصت المادة 12 من القانون على أن:" يُنشأ بالنقابة سجل خاص بالتصاريح المؤقتة, يُقيد فيه كل شخص يرغب فى ممارسة النشاط الإعلامى من غير المقيدين بالنقابة.

ويسرى على الحاصل على التصريح ذات القواعد والأحكام الواردة فى هذا القانون, والمتعلقة بممارسة النشاط الإعلامى خلال مدة التصريح.

وتحدد اللائحة الداخلية حالات وقواعد وإجراءات ومدة التصريح المؤقت وتجديده, وحالات إلغائه, والرسم المقرر بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

 

تشكيل لجنة القيد

 

تشكل لجنة لقيد الأعضاء بجداول النقابة برئاسة وكيل النقابة الأكبر سنًا, وعضوية أربعة يختارهم مجلس الإدارة من بين أعضائه سنويًا, وتنعقد اللجنة مرة على الأقل كل شهر.

 

إجراءات القيد

 

يُقدم طلب القيد إلى لجنة القيد مصحوبا بالمستندات التى تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بأحد جداول النقابة, ومرفقًا به إيصال دال على سداد رسم القيد الذى تحدده اللائحة الداخلية بما لا يجاوز ألف جنيه.

وتُصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط فى الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب, ويجوز لها استدعاء الطالب لمناقشته, وفى حالة الرفض يجب أن يكون قرار اللجنة مسببًا.

ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو يتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه، وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات تلقى الطلب وقيده وبحثه. 

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