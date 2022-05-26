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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفيوم.. توصيل مياه الشرب لـ 140 أسرة أولى بالرعاية بقرى حياة كريمة

المهندس محمد عبدالجليل
المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف ال

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيومأنه تم توصيل مياه الشرب لعدد ١٤٠ أسرة من الأسر الأولى بالرعاية ضمن مشروع القرض الدوار الممول من منظمة اليونيسف داخل نطاق قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز اطسا ويوسف الصديق .


وأشار رئيس الشركة أن مشروع القرض الدوار والذى تموله منظمة اليونيسف يستهدف تركيب وصلة مياه الشرب ودفع قيمه مقايسة العداد للأسر الأولى بالرعاية والغير قادرة على دفع المقايسة عن طريق تقسيطها على ٢٤ شهرا بدون فائدة وبنفس مقايسة الجمعيات الأهلية حيث تم تنفيذ ٨٣ توصيلة داخل نطاق قرى مركز يوسف الصديق و٥٧ وصلة داخل قرى مركز اطسا .

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

 

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الفيوم مياة الانتهاء توصيل الأولى حياة كريمة

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