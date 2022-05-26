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رئيس التحرير
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تعليم

الأعلى للآباء والمعلمين: مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة بديل جيد للكتب

رئيس المجلس الأعلى
رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين

أشاد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بـ مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة ، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للأمناء، في بيان له اليوم، الخميس، أن مجلدات المفاهيم المعلنة لشعب الثانوية العامة الثلاثة ( أدبي - علمي علوم - علمي رياضيات) جاءت على مستوى عال من الجودة في نواحي الشكل والمضمون ، و بالفعل ستغني الطالب في كل مادة عن الكتاب المدرسي، وستكون أكثر فائدة للطالب من كتاب المدرسة لأنها تشمل كافة جوانب المنهج بترتيب جيد وعرض شيق للمعلومات الواردة فيها.

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أولياء الأمور عن مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة: شاملة ووافية

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حمل الآن مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن مجلد مفاهيم امتحانات الثانوية العامة في اللغة العربية الموجود ضمن مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة ، جاء شاملا لمنهج اللغة العربية باختصار غير مخل، وقدم مفاهيم منهج اللغة العربية للصف الثالث الثانوي بشكل ممتاز، والأمر ذاته مع كافة المواد الدراسية ، وكذلك الأمر بالنسبة لكتيبات مفاهيم المواد العلمية المتضمنة داخل مجلدات مفاهيم شعبتي علمي العلوم وعلمي الرياضيات.

ووجه رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين رسالة شكر باسم المجلس الأعلى للأمناء وأولياء أمور طلاب الثانوية العامة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والمسؤولين عن امتحانات الثانوية العامة للجهد المبذول في مجلدات المفاهيم، مؤكداً أنهم قدموا جهدا يستحق الإشادة في الاستعداد لامتحانات الصف الثالث الثانوي.

كما أشاد رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بالجهود المبذولة في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي والتي يختتمها الطلاب اليوم، لافتا إلى أن الوزارة نجحت في إدارة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي رغم التحديات الضخمة التي واجهتها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ ساعات ، رابط مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة “النسخ الإلكترونية” .

وقالت وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لطلاب الثانوية العامة ، يمكنكم الوصول إلى النسخة الرقمية من "مجلدات المفاهيم" الخاصة بالشعب علمي/علوم، علمي /رياضيات وأدبي

وتشمل المناهج بأكملها باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.

من خلال الرابط: https://moe.gov.eg/openbook/books/

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : قسمنا مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية لعامة كما يلي : (مجلد علمي علوم يشمل كل مواد علمي علوم بكل اللغات وتم تقسيمه لفصول وله فهرس واضح .. ونفس الشيء في مجلد علمي رياضة ومجلد ادبي)

وأوضح الوزير ان مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022 متاحة لطلاب الثانوية العامة بصورتين: PDF + Ebook كى يتعرف الطلاب عليها قبل الامتحان بشهر كامل. 

وأضاف شوقي : مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة تم الانتهاء من تأليفها ومراجعتها وسيتم طباعتها على حساب الوزارة. 

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم توزيع مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة داخل لجان الامتحانات يستعين به الطالب اثناء الامتحان ثم يتركه في اللجنة بعد انتهاء كل امتحان ولن يسمح بالكتابة عليه ، وسيتم استغلال نفس هذه المجلدات في السنوات المقبلة. 

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ في موعدها يوم 20 يونيو 2022 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم 26 يونيو للمواد الأساسية وتستمر لبعد إجازة عيد الأضحى. 

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ان مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة هي هدية مجانية من الدولة المصرية لتنفيذ الامتحان بنظام اوبن بوك

وأوضح وزير التربية والتعليم ان مواصفات مجلدات امتحانات الثانوية العامة كالتالي : 

  • مجلد علمي علوم : ٦٢٤ صفحة
  • مجلد علمي رياضة : ٤٩٦ صفحة
  • مجلد ادبي : ٢٤٠ صفحة

وقال وزير التربية والتعليم : إن المطابع تسابق الزمن الآن كي تطبع مئات الآلاف من المجلدات وتوزعها على المحافظات والقرى والنجوع حتى تكون على مقعد مل طالب في تخصصه قبل أي امتحان.

وأضاف وزير التربية والتعليم : إنه نظرا للضغط الهائل على موقع الوزارة يمكن استخدام ال QR Code هنا لتحميل مجلد المفاهيم الخاص بشعبتك من موقع بديل.

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