حمل الآن مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الان ، رابط مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة “النسخ الالكترونية” .

وقالت وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لطلاب الثانوية العامة ، يمكنكم الوصول إلى النسخة الرقمية من "مجلدات المفاهيم" الخاصة بالشعب علمي/علوم، علمي /رياضيات وأدبي

وتشمل المناهج بأكملها باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.

من خلال الرابط: https://moe.gov.eg/openbook/books/

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : قسمنا مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية لعامة كما يلي : (مجلد علمي علوم يشمل كل مواد علمي علوم بكل اللغات وتم تقسيمه لفصول وله فهرس واضح .. ونفس الشيء في مجلد علمي رياضة ومجلد ادبي)

وأوضح الوزير ان مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022 متاحة لطلاب الثانوية العامة بصورتين: PDF + Ebook كى يتعرف الطلاب عليها قبل الامتحان بشهر كامل.

وأضاف شوقي : مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة تم الانتهاء من تأليفها ومراجعتها وسيتم طباعتها على حساب الوزارة.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم توزيع مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة داخل لجان الامتحانات يستعين به الطالب اثناء الامتحان ثم يتركه في اللجنة بعد انتهاء كل امتحان ولن يسمح بالكتابة عليه ، وسيتم استغلال نفس هذه المجلدات في السنوات المقبلة.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ في موعدها يوم 20 يونيو 2022 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم 26 يونيو للمواد الأساسية وتستمر لبعد إجازة عيد الأضحى.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

الاثنين 20 يونيو 2022 : التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا

الثلاثاء 21 يونيو 2022 : الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الاحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا

الاحد 26 يونيو 2022 : اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 28 يونيو 2022 : اللغة الاجنبية الثانية من 9 لـ 11 صباحا

الاحد 3 يوليو 2022 : الكيمياء لعلمي و الجعرافيا لادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 5 يوليو 2022 : الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الخميس 7 يوليو 2022 : اللغة الاجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

تتوقف امتحانات الثانوية العامة في اجازة عيد الاضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو 2022 : الفيزياء لعلمي و التاريخ لادبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا

الاحد 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لادبي من 9 ـ 12 ظهرا

الثلاثاء 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا

الخميس 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لادبي من 9 لـ 12 ظهرا

ضوابط عقد امتحانات الثانوية العامة 2022



تعقد امتحانات الثانوية العامة ورقية والإجابة بنظام البابل شيت المتطور، ولن يتم وضع أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة

سيتم التصحيح بشكل إلكتروني بالكامل

لن يسمح باصطحاب الكتاب ولا التابلت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

سيتم توزيع ورقة مفاهيم أعدها واضعو امتحانات الثانوية العامة لتكون هي فقط المسموح بوجودها في اللجنة أثناء الامتحان

لن يسمح بدخول التابلت منعا للغش