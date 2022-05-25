وزير التعليم يبحث ترتيبات تنظيم بطولة العالم المدرسية لكرة اليد 2023

التقى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، السيد لوران باترينكا رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، والسيد أوليفر جيرالد رئيس الاتحاد الفرنسى للرياضة المدرسية، لبحث ترتيبات تنظيم مصر لبطولة العالم المدرسية لكرة اليد، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

حضر الاجتماع الدكتورة شيرين حمدي مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة إيمان حسن نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والسيد عادل رمزى رئيس Black Light Solution.

ورحب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالحضور، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بالرياضة وخاصةً بمراحل التعليم قبل الجامعى، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التعاون مع الاتحاد الدولى للرياضة المدرسية، من أجل تحقيق دفعه للرياضة المدرسية، حيث إن الوزارة تعمل على تقديم العديد من المساهمات، من خلال المشاركة في العديد من المسابقات وتحقيق العديد من الإنجازات.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الأنشطة الرياضية الخاصة بطلاب المدارس تتم على المستوى المحلى والدولى، حرصًا من الوزارة على تنمية وبناء قدرات الطلاب، ورعاية الموهوبين منهم لاستعدادهم للمنافسة على المستوى المحلى والعالمى.

وأكد وزير التربية والتعليم على أهمية أن يرى الشباب العالم لأن ذلك يجعلهم أكثر معرفة بالعالم الخارجى وأكثر تواصلا مع الآخر، وهذا لا يمكن اكتسابه وتعلمه من خلال الكتب فقط، مشيرًا إلى أنه يتم تعليم الأطفال فى مرحلة رياض الأطفال أمرين هامين وهما أن يعرف الطفل من هو وما هى عائلته، والعالم الذى يحيط به وبذلك سيكون لدينا جيل جديد يتم إعداده للقدرة على التواصل مع الآخر والرياضة بالتأكيد سيكون لها دور هام فى المساهمة فى تحقيق ذلك.

كما أعرب السيد لوران باترنكا، رئيس الاتحاد الدولى للرياضة المدرسية، عن سعادته بزيارة مصر لأنها هي الأولى له، معربا عن سعادته بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مصر وعلى الاهتمام القائم بالرياضة المدرسية، والاهتمام بتوفير بيئة مناسبة لممارسة الرياضة فى المدارس.

وأكدت الدكتورة إيمان حسن، نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية على التطلع للتعاون المستمر من خلال التبادل الطلابى فى مختلف الأنشطة المدرسية من خلال التعاون بين الوزارة والاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، فى إطار عقد بروتوكولات تعاون مع الاتحاد الفرنسى للرياضة المدرسية.

وأضافت نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات للأنشطة المدرسية العام الماضى، مؤكدة أنه طبقًا لرؤية فخامة الرئيس وتوجيهاته الدائمة بالاهتمام بالرياضة المدرسية فكان ذلك الدافع للاهتمام بطلاب المدارس وخلق البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة وتنمية مواهبهم وإشراكهم فى البطولات العربية والأفريقية والدولية وذلك من خلال التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة.

وأكد السيد أوليفر جيرالد، رئيس الاتحاد الفرنسى للرياضة المدرسية على الأهمية الكبرى لدمج التعليم بالرياضة، فالرياضة فى الأساس لإعداد الأطفال بدنيًا وجسمانيًا، مشيرًا إلى أن الرياضة تساعد بشكل كبير فى تبادل الثقافات على مستوى العالم.