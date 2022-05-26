أولياء الأمور عن مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة: شاملة ووافية

أشاد أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بوزارة التربية والتعليم، لوفائها بوعدها وإعلان مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة بشكل يدعو للاطمئنان من جانب الطلاب قبل بدء امتحانات الثانوية العامة بشهر.

وقالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، “تحية شكر واجبة على مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة لأنها شاملة المناهج كلها وممتازة.. ربنا يكملها علي خير ويعطي كل طالب علي قدر تعبه.. شكرا دكتور طارق شوقي".

وقالت رشا عبد الله، أحد أولياء الأمور، “شكرا دكتور طارق شوقى، واتمنى ان تكتمل الفرحة وتأتي الامتحانات متوازنة تراعى كل المستويات”.

وقالت ابتسام محمد “جميله فعلا ووافيه ومختصرة عن كتاب المدرسة”.

وقال سيف أحمد فاروق، أحد أولياء الأمور، “المجلدات كويسة، ونتمنى تعميمها على طلاب الصف الثاني الثانوي في العام الدراسي القادم ، ليتدرب الطالب على شكلها قبل دخول 3 ثانوي ، ونتمنى ان يستمر هذا الإجراء ويتم إلغاؤه”.

وقال رفائيل رأفت “مجلدات المفاهيم جميلة وتعتبر تلخيص للمنهج ، حتى في حاجات بالنص من كتاب المدرسة”.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ ساعات ، رابط مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة “النسخ الإلكترونية” .

وقالت وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لطلاب الثانوية العامة ، يمكنكم الوصول إلى النسخة الرقمية من "مجلدات المفاهيم" الخاصة بالشعب علمي/علوم، علمي /رياضيات وأدبي

وتشمل المناهج بأكملها باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.

من خلال الرابط: https://moe.gov.eg/openbook/books/

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : قسمنا مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية لعامة كما يلي : (مجلد علمي علوم يشمل كل مواد علمي علوم بكل اللغات وتم تقسيمه لفصول وله فهرس واضح .. ونفس الشيء في مجلد علمي رياضة ومجلد ادبي)

وأوضح الوزير ان مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022 متاحة لطلاب الثانوية العامة بصورتين: PDF + Ebook كى يتعرف الطلاب عليها قبل الامتحان بشهر كامل.

وأضاف شوقي : مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة تم الانتهاء من تأليفها ومراجعتها وسيتم طباعتها على حساب الوزارة.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم توزيع مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة داخل لجان الامتحانات يستعين به الطالب اثناء الامتحان ثم يتركه في اللجنة بعد انتهاء كل امتحان ولن يسمح بالكتابة عليه ، وسيتم استغلال نفس هذه المجلدات في السنوات المقبلة.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ في موعدها يوم 20 يونيو 2022 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم 26 يونيو للمواد الأساسية وتستمر لبعد إجازة عيد الأضحى.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ان مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة هي هدية مجانية من الدولة المصرية لتنفيذ الامتحان بنظام اوبن بوك

وأوضح وزير التربية والتعليم ان مواصفات مجلدات امتحانات الثانوية العامة كالتالي :

مجلد علمي علوم : ٦٢٤ صفحة

مجلد علمي رياضة : ٤٩٦ صفحة

مجلد ادبي : ٢٤٠ صفحة

وقال وزير التربية والتعليم : إن المطابع تسابق الزمن الآن كي تطبع مئات الآلاف من المجلدات وتوزعها على المحافظات والقرى والنجوع حتى تكون على مقعد مل طالب في تخصصه قبل أي امتحان.

وأضاف وزير التربية والتعليم : إنه نظرا للضغط الهائل على موقع الوزارة يمكن استخدام ال QR Code هنا لتحميل مجلد المفاهيم الخاص بشعبتك من موقع بديل.