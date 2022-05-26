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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعلى تضخم منذ 1982..بريطانيا تفرض ضريبة على النفط والغاز ودعم للأسر الفقيرة

التضخم في بريطانيا
التضخم في بريطانيا


كشفت المملكة المتحدة البريطانية، اليوم الخميس، عن خطة دعم بقيمة 15 مليار دولار بسبب ارتفاع التضخم، كما فرضت أيضا ضريبة استثنائية غير متوقعة على شركات الطاقة العملاقة.

ويأتي ذلك بعد أن لامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، اليوم الخميس، مع أحدث إجراءات حكومة المملكة المتحدة للمساعدة في التخفيف من أزمة تكلفة المعيشة والتي تدعم الاقتصاد على المدى القصير.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، فرض ضريبة غير متوقعة بنسبة 25٪ على أرباح منتجي النفط والغاز، إلى جانب حزمة دعم للأسر التي تكافح ارتفاع فواتير الطاقة.

ويمثل هذا القرار تغييرا في موقف حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، التي حاربت في السابق الضرائب غير المتوقعة ووصفتها بأنها رادع للاستثمار.

وتعرض الجنيه الإسترليني لضربة قوية في الأسابيع الأخيرة بسبب المخاوف المتزايدة من أن الاقتصاد البريطاني يتجه نحو الركود وقال المحللون إن إشارات الدعم الحكومي قد تساعد في رفع المعنويات تجاه العملة.

وأشاروا إلى أنه ينبغي أيضا أن يخفف الضغط على بنك إنجلترا، المحاصر بين رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم والانتباه لتوقعات النمو المتدهورة.

وارتفع الجنيه في آخر مرة بنسبة 0.12٪ عند 1.2599 دولار ، بعد أن لامس لفترة وجيزة ذروة ثلاثة أسابيع عند 1.2620 دولار.

وقفز التضخم الشهر الماضي إلى أعلى معدل سنوي له منذ عام 1982 ، مما زاد الضغط على الحكومة لبذل المزيد لمساعدة أولئك الذين يكافحون لدفع فواتير الغذاء والوقود والطاقة المتزايدة.

وقال هنري أوكليستون ، محلل الاقتصاد الكلي الأوروبي في ماكرو هايف بلندن: "رأيي هو أن (حزمة الإجراءات) هذه أمر جيد للنمو على المدى القصير".
 

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