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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الخطيب يجتمع مع الطاقم الإداري لبعثة الأهلي لتهيئة الأجواء قبل نهائي أبطال أفريقيا

صدى البلد

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي  رئيس بعثة فريق الكرة في المغرب، على عقد إجتماع بطاقم العمل الإداري لبعثة الأهلي بحضور أعضاء مجلس الإدارة المرافقين للبعثة، وذلك لتنسيق كافة الترتيبات الخاصة بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص محمود الخطيب على مناقشة كافة الترتيبات الإدارية والإعلامية، وكل متطلبات فريق الكرة طوال مدة إقامة بعثة الفريق بالمغرب، وذلك من أجل تهيئة الأجواء على النحو الأمثل للاعبين والفريق قبل مباراة النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووجه رئيس النادي تعليماته بالعمل طوال الوقت على توفير الأجواء المثالية للاعبين قبل وأثناء المباراة، وكذلك جماهير الأهلي المتوقع حضورها لمؤازرة الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا .

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.

 

محمود الخطيب مجلس الإدارة الاهلي دوري ابطال افريقيا جماهير الأهلي ملعب مركب محمد الخامس

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