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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار إزالة التعديات ببلوكات فاطمة الزهراء في الغردقة

ازالة التعديات
ازالة التعديات

واصلت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، أعمال الإزالات التي تعوق أعمال التطوير في بلوكات فاطمة الزهراء بمنطقة الأحياء، حيث تم إزالة عدد من التعديات على أملاك الدولة عبارة عن أرصفة وسلالم وبلكونات. 

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة بإزالة جميع التعديات والإشغالات التي تعوق أعمال التطوير.

 

على الجانب الآخر واصل اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا،  لقاءاته مع المواطنين من أبناء المدينة  للاستماع إلى شكواهم وإيجاد حلول فورية لها فى ضوء اللوائح والقوانين حفاظاً على حقوق المواطنين وبما يحقق الصالح العام ، يأتي هذا في إطار حرصه الدائم على التفاعل مع المواطنين عن قرب لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

 

ناقش رئيس المدينة، عددا من مشكلات منطقة زرزارة ، وطالب المواطنين المستحقين بسرعة التسديد واستلام السكن الجديد، وكلف مسئول إدارة خدمة المواطنين بتسهيل الإجراءات اللازمة خلال إنهاء خدمات المواطنين وتقديم شكواهم.

 

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التى يحرص شبعان على عقدها بصفة مستمرة مع جموع المواطنين من أبناء وأهالي المدينة لإنهاء مشاكلهم وتخفيف العبء عن كاهلهم من أجل توفير حياة كريمة آمنة لهم، وذلك من خلال التواجد اليومي في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومتابعة سير العمل والوقوف على إنهاء الإجراءات الإدارية والمالية.

الغردقة محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر الوحده المحلية إزالة التعديات القيادة السياسية املاك الدولة

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