1.750 مليون متر.. مشروع تطوير كورنيش المقطم على طراز عالمي .. شاهد

رصدت كاميرا "صدى البلد" بالبث المباشر، أخر التطويرات وتنمية كورنيش المقطم، بمنطقة المقطم من أعلي الهضبة العليا والوسطي، بمساحة مليون و750 ألف متر مربع.

وتأتي هذه التطويرات والتنمية لإنشاء مزار سياحي بطراز عالمي، أعلي الهضبة العليا والوسطي للمقطم، حيث تصل تكلفة المشروع إلى حوالي 32 مليار جنيهًا.

ويطل كورنيش المقطم علي معالم عديدة ومختلفة لمحافظة القاهرة، ومنها: أهرامات الجيزة، ومتحف الحضارة، وبحيرات عين الصيرة، والفسطاط.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، لاستغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة لها وتنمية العوائد المحققة منها، فضلا عن تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.

وقعت شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عقد شراكة مع شركة سكوب العالمية الهندسية، لتطوير وتنمية كورنيش المقطم والمصاطب.

وتقع أرض المشروع بمنطقة المقطم بالهضبة العليا والوسطى على مساحة 1750000 متر مربع، حيث تصل تكلفة المشروع إلى حوالي 32 مليار جنيه، فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة حوالي 61 مليار جنيه.

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