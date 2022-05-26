عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسباب تعافي السنَدات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي

صدى البلد

حققت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب على مستوى جميع آجال الاستحقاق، باستثناء السندات ذات أجل عامين.

قال تقرير اصدره البنك المركزي حول أداء أسواق المال الدولية خلال الأسبوع الماضي أن  غالبية الآجال ربحت بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي وسط دورة من التشديد النقدي. وكانت المخاوف حيال توقعات النمو مدفوعة بتراجع أرباح تجار التجزئة الأمريكيين الرئيسيين (بما في ذلك وول مارت وتارجت) مما أثار مخاوف بشأن معدلات الاستهلاك وبعض البيانات الاقتصادية التي جاءت أضعف من المتوقع في الولايات المتحدة والصين. 

وفي غضون ذلك، خسرت السندات ذات أجل عامين نتيجة استمرار التوقعات برفع الفيدرالي الفائدة 50 نقطة أساس في الاجتماعين القادمين.

وعلى صعيد العوائد الاسمية، استقرت عوائد السندات أجل عامين، حيث ارتفعت بمقدار 0.2 نقطة أساس فقط لتصل إلى 2.584%. وانخفضت العوائد على فترات الاستحقاق المتبقية مع انخفاض عائدات السندات أجل 5 سنوات 6.6 نقطة أساس إلى 2.801%، وانخفضت عائدات الـ 10 سنوات 13.8 نقطة أساس إلى  ، 2.783% كما هبطت عائدات السندات أجل 30 عامًا 9.4بمقدار نقطة أساس لتصل إلى 2.989%.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 1.35% خلال الأسبوع بعد أن سجل أعلى مستوى له في 20 عامًا قبل أسبوع، متوقفًا عن مكاسبه التي سجلها منذ بداية العام، والتي وصلت حاليًا 7.21%.

 وعلى الرغم من تأكيد باول على استعداده لرفع أسعار الفائدة فوق المستوى الحيادي للحد من ارتفاع التضخم، فقد انخفض الدولار بعد خسائر فادحة في سوق الأسهم الأمريكية.

 ارتفع اليورو بنسبة 1.46% ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار، وسط توقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من يوليو ونتيجة لضعف الدولار الأمريكي. وصعد الجنيه الاسترليني بنسبة 1.78% على خلفية قوة بيانات مبيعات التجزئة وضعف الدولار. ارتفع الين الياباني بنسبة 1.05% مقابل الدولار الأمريكي الذي تراجع خلال الأسبوع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

حاول اغتصابها.. طفلة صومالية تقتل سائقا في أكتوبر وتسلم نفسها للشرطة

هشام سليم ردا على إصابته بالسرطان: كل اللي يجيبه ربنا كويس

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

سعر الدولار اليوم في مصر 26-5-2022

ترشيحاتنا

الحكومة: استلمنا من المزارعين 3 ملايين طن قمح حتى اليوم

استهدف أمن واستقرار البلد.. حمزة زوبع يواجه الإعدام طبقا لقانون مكافحة الإرهاب

فلسطين تعلن نتائج التحقيقات.. جندي إسرائيلي تعمد قتل شيرين أبوعاقلة

سان جيرمان يتصدر سباق التعاقد مع ديمبلي.. وبرشلونة يرغب في تجديد عقده

أخبار التكنولوجيا| حيلة مبتكرة يتبعها الهاكرز لاختراق واتساب والسيطرة على حسابك.. تكنو تعلن عن هاتف مميز ببطارية 7000 مللي أمبير

3 بلاد جديدة تنضم لبؤرة جدري القرود وألمانيا تعلن التأهب.. إلى أين يتجه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

فيديو

بسبب الماديات .. روان بن حسين تكشف سر انفصالها عن زوجها وعلاقتها بعمرو دياب

حاول اغتصابها.. طفلة صومالية تقتل سائقا في أكتوبر وتسلم نفسها للشرطة

سالي عبد السلام بعد القبض على المتحرش بها: صحابه هددوني.. ما القصة|فيديوجراف

أقبل زواجه بدلا من الزنا.. سر الهجوم على شريهان خفاجة .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ