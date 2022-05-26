عمره يصل إلى 70 عاما.. ظهور القرش الحوتي بهلول بمرسى علم.. فيديو

شاهد عدد من الغطاسين بمنطقة أبو دباب بمدينة مرسى علم، اليوم الخميس، القرش الحوت أو ما يطلق عليه بهلول، جنوب البحر الأحمر أما سواحل مدينة مرسى علم بمنطقة شعاب أبو دباب.

بهلول أكبر أنواع القروش

من جانبه قال محمد دار مدير معهد علوم البحار والمصايد بالغردقة، إن القرش الحوتي يعد أكبر أنواع أسماك القرش حيث يصل طوله إلى 12.65 متر، ويبلغ وزنه 21.5 طن، كما أن عُمره يصل إلى 70 عاما.

القرش بهلول مسالم ويتغذى على الكائنات البحرية

وأضاف دار أن القرش بهلول منقط الجلد ومهدد بالانقراض ومحظور صيده ونادر الظهور، مشيرًا إلى أنه مسالم حيث يتغذى على الهائمات الحيوانية بفتح فمه للحصول على كمية كبيرة من المياه ليعمل على تصفيتها للحصول على غذائه منها، كما لا توجد بفمه أسنانا يفترس بها.

وأشار مدير معهد علوم البحار والمصايد بالغردقة، إلى أن القرش بهلول يتواجد في المحيطات الاستوائية والدافئة وتعيش في البحار المفتوحة، وظهوره دليل على غناء البيئة البحرية بالبحر الأحمر.