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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الروسي يهدد الغرب بسبب دعم أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرخي لافروف، اليوم الخميس، أن تزويد الغرب أوكرانيا بأسلحة تطال الأراضي الروسية سيشكل تصعيدا غير مقبول.

فيما وصف وزير الخارجية الروسي الشروط التي طرحها زيلينسكي بشأن استئناف المفاوضات مع روسيا والاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغير الجادة.

ورفض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مقترحات السلام التي من شأنها أن “ترضي” روسيا.

قال زيلينسكي،  في خطاب ألقاه، اليوم الخميس، أمام برلمان لاتفيا: “هناك أناس، وكثير منهم من بين أقوياء هذا العالم، يعتقدون أنه ليست كل الدول مهمة، ويعتقدون أنه يمكن ببساطة نسيان أمة لمحاولة الحفاظ على السلام. حتى السلام المؤقت على حساب عشرات الآلاف من القتلى، أو ترحيل مئات الآلاف، أو حرمان الملايين من وطنهم. إنهم موافقون على ذلك. السلام على حساب حياة الآخرين. لكن هذا لا ينبغي أن يكون طبيعيا”.

تأتي تصريحات زيلينسكي في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، الذي بدا أنه اقترح في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، أن مفاوضات السلام يجب أن تهدف إلى الوضع السابق للحدود التي سبقت غزو أوكرانيا في 24 فبراير.

وفي جوهرها، التنازل عن شبه جزيرة القرم وأجزاء من دونباس لروسيا.

كما تأتي تصريحات زيلينسكي وسط تقارير تفيد بأن إيطاليا أعدت خطة سلام خاصة بها.

وزير الخارجية الروسي فلاديمير بوتين المنتدى الاقتصادي العالمي روسيا الرئيس الروسى

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