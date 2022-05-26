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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استبعاد موسكو .. الناتو يكشف عن استراتيجية جديدة تجاه روسيا

روسيا والناتو
روسيا والناتو

كشف الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، أن استراتيجية الناتو الجديدة، التي سيناقشها الحلف في قمة مدريد في يونيو المقبل، لن تعتبر روسيا شريكا استراتيجيا.

وقال ستولتنبرج: “المفهوم الاستراتيجي هو أهم وثيقة لحلف الناتو، بعد المعاهدة التأسيسية، معاهدة واشنطن. تم الاتفاق على المفهوم الاستراتيجي الأخير في عام 2010. منذ ذلك الحين، تغير العالم بشكل جذري. وهذا يجب أن ينعكس في المفهوم الاستراتيجي الجديد”.

واشار إلى أن روسيا في المفهوم الاستراتيجي الحالي، تحمل صفة "شريك استراتيجي".

ووفقا له، لم يتم ذكر الصين في المفهوم الاستراتيجي الحالي.

واشار إلى أنه "علينا التكيف لأن نجاح الناتو يعتمد على قدرته على التغيير في عالم متغير. سيرسل المفهوم الاستراتيجي رسائل لتعزيز موقفنا العسكري ضد روسيا الأكثر عدوانية. وبطبيعة الحال، سوف يصد أيضا التهديدات من جميع الاتجاهات، من الجنوب والارهاب والفضاء السيبراني وتأثير تغير المناخ على الامن والعديد من القضايا والتكنولوجيات الأخرى".

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وذكر أن صعود الصين له تداعيات على أمريكا الشمالية وأوروبا، "نرى أن الصين لديها الآن ثاني أكبر ميزانية دفاعية في العالم. ونرى أنها تستثمر بكثافة في أسلحة نووية متقدمة يمكن أن تصل أيضا إلى جميع أراضي الناتو. ونرى أن الصين لا تشاركنا قيمنا. سوف نتعرف على مستجدات كيفية انتهاكهم لحقوق الإنسان الأساسية، وكيف يعاملون الأويجور في الصين، أنا نفسي، بصفتي رئيس وزراء النرويج، رأيت كيف ضغطوا أو فرضوا عقوبات صارمة ضد النرويج لأن لجنة نوبل النرويجية منحت جائزة السلام لمعارض صيني. رأينا كيف اعتقلوا صحفيا في هونغ كونغ. إنهم لا يؤمنون بفكرة حرية التعبير وحرية الكلمة والإعلام الحر".

ومع ذلك، قال ستولتنبرج إنه لا يعتبر الصين خصما. 

وأضاف: "يجب أن نواصل العمل مع الصين. التقيت بوزير الخارجية الصيني. ومن المهم معالجة قضايا مثل الحد من التسلح وتغير المناخ والعديد من القضايا الأخرى. ولكن ينبغي أن تذكر الصين في المفهوم الاستراتيجي المقبل".

الناتو روسيا الصين واشنطن ستولتنبرج

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