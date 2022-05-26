أمريكا: بوتين فشل في تحقيق أهدافه بأوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في تحقيق أهدافه في أوكرانيا.

وقال بلينكن في كلمة ألقاها: “بدلاً من محو استقلال أوكرانيا، عززه، بدلاً من تقسيم الناتو، لقد وحده، بدلاً من التأكيد على قوة روسيا، إنه يقوضها، وبدلاً من إضعاف النظام الدولي، لقد جمع البلدان معًا”.

في خطاب ركز بشكل كبير على سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين، أشار بلينكن إلي علاقة بوتين بالرئيس الصيني شي جين بينج.

وقال: “حتى بينما كانت روسيا تحشد بشكل واضح لغزو أوكرانيا، أعلن الرئيس شي والرئيس بوتين أن الصداقة بين بلديهما كانت بلا حدود”.

تأتي تعليقات بلينكن في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على ثني بكين عن دعم حرب موسكو في أوكرانيا.