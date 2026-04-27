العثور على طفل مدينة نصر المتغيب

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة إحدى السيدات بتغيب نجل شقيقتها عقب تركه للمنزل بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم وجود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد والد المتغيب (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر) وبسؤاله أقر بغياب نجله (طالب "سن 13" – مقيم بذات العنوان) بتاريخ 21/الجارى وأنه معتاد ترك المنزل والعودة بمفرده.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد مكان تواجد المتغيب بدائرة القسم شرطة ثالث مدينة نصر .. وبسؤاله أقر بتركه المنزل بمحض إرادته ، وتم تسليمه لأهليته، وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.