ضبط كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر بالغربية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى ، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية "غير مرخص" الكائن بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية ، وبحوزته (10 طن مواد خام "مستلزمات طبية" مجهولة المصدر- قرابة 23 ألف عبوة مستحضرات طبية مصنعة من خامات غير مطابقة للمواصفات "منتج نهائى" – 111300 عبوة مستلزمات تعبئة – خط إنتاج) تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الغش التجارى.