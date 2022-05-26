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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الروسي يعلن زيارة السعودية والبحرين

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرخي لافروف، اليوم الخميس، زيارة البحرين والسعودية في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو.

 

فيما أجرى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

وناقش بوتين ودراجي الوضع في أوكرانيا وأبلغ بوتين دراجي بالعمل الجاري لتأسيس حياة سلمية في مدن دونباس المحررة.

 

وجاء في البيان: "تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا، وعلى وجه الخصوص، أبلغ فلاديمير بوتين دراجي عن الجهود الجارية لإقامة حياة سلمية في مدن دونباس المحررة، وتحدث بالتفصيل عن الخطوات المتخذة لضمان سلامة الملاحة، بما في ذلك الافتتاح اليومي للممرات الإنسانية لخروج السفن المدنية من موانئ بحر آزوف والبحر الأسود وهو ما يمنعه الجانب الأوكراني".

وأضاف: "لقد قدموا تقييمات أساسية لعملية المفاوضات التي جمدتها كييف".

كما ناقش الطرفان "الوضع في مجال الأمن الغذائي العالمي".

 

وأبلغ بوتين دراجي أن روسيا مستعدة للمساهمة في التغلب على أزمة الغذاء، "شريطة رفع العقوبات ذات الدوافع السياسية".

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