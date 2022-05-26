محافظ كفر الشيخ:لدينا 23 مركزا لتجميع الأقماح ما بين صوامع وشون ومطاحن

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هناك 23 مركزا لتجميع الأقماح في المحافظة ما بين صوامع وشون ومطاحن، لافتا إلى أنه تم جمع ما يقرب من 50% من المستهدف من القمح والحصاد مستمر حتى أغسطس المقبل.

وأوضح نور الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:"لدينا 551 ألف فدان نصفها مزروع قمحا، ومستهدف منها 450 ألف طن".

وأشار المحافظ، إلى أن التوريد والتخزين يتم بصورة جيدة وعدد الصوامع يستوعب الكثير، مؤكدا أن المحافظة تنتج 42% من إجمالي إنتاج الأرز في محافظات الجمهورية.

