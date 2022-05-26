البيت الأبيض: لا توجد محادثات حول تخفيف العقوبات على روسيا مقابل الحبوب

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إنه لم يتم إجراء محادثات بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا من أجل الحصول على صادرات الحبوب.

وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الخميس، سبل المساعدة في تخفيف أزمة الغذاء العالمية.

وأبلغ بوتين دراجي أن روسيا مستعدة للمساهمة في التغلب على أزمة الغذاء، "شريطة رفع العقوبات ذات الدوافع السياسية".

وقال الكرملين: “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن روسيا مستعدة لتقديم مساهمة كبيرة في التغلب على أزمة الغذاء من خلال تصدير الحبوب والأسمدة، شرط رفع القيود ذات الدوافع السياسية من قبل الغرب".