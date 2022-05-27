محافظ مطروح يتفقد مركز التخاطب وتنمية المهارات لذوى الهمم

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مركز التخاطب وتنمية المهارات لذوى الهمم بمطروح بمركز شباب مطروح يرافقه الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي وكيل وزارة الشباب، والدكتور محمد عبد الستار مسئول مكتب ذوى القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة وأحمد خطاب مدير مكتب قادرون باختلاف بمطروح .

وأشاد محافظ مطروح بجهود إنشاء المركز بأحدث الأجهزة والمعدات مع التعرف على استخدامات الأدوات الطبية والعلاجية الموجودة بالمركز، ووجه الشكر لدولة الإمارات العربية الشقيقة على تعاونها الدائم والوثيق مع مصر في كافة المجالات، انطلاقا من علاقات الإخوة الوطيدة على مر العصور ، وخاصة التعاون الإماراتي من خلال مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ووزارة الشباب والرياضة المصرية في إنشاء مركز التخاطب وتنمية المهارات لذوى الهمم بمطروح ، مع ما سيقدمه من خدمات مجانية ، وتم وتزويده بأحدث الأدوات والأجهزة لتقديم جلسات "التخاطب، تعديل السلوك، تنمية المهارات، صعوبات التعلم، التكامل الحسي"، بالإضافة الى التقييم النفسي.



وأشار "شعيب" إلى أن ذلك يأتي في ضوء الاهتمام الكبير للقيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورعاية لهذه الفئة من أبنائنا ذوى الهمم .



كما وجه محافظ مطروح الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على جهوده ودعمه المتواصل للشباب والرياضة بمحافظة مطروح.



وهنأ أبناء مطروح على هذا المركز الجديد الذى سيفتتح قريباً ، مع التطلع إلى مزيد من هذه المراكز الهامة بمدن المحافظة للمساهمة في علاج أبنائنا ذوى الهمم خاصة مرضى التخاطب وادماجهم في المجتمع بشكل طبيعى .